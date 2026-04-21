«Библионочь-2026» пройдет пройдет в Пскове 25 апреля

Псковская областная библиотека приглашает на «Библионочь-2026»: наука, искусство и космос объединятся под девизом «В единстве сила», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

25 апреля 2026 года Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова вновь станет участником ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году масштабное культурное событие пройдет под темой «Единство народов — сила России». Организаторы приготовили для жителей и гостей региона программу, стирающую границы между научным знанием и творческим воображением: гостей ждут философские дебаты, астрофотография, светящиеся картины и семейные квесты.

Вход на все мероприятия свободный.

Вечер стартует в 18:00 с семейного литературного квеста «В единстве наша сила». Участникам предстоит блеснуть эрудицией в знании жанров, авторов и героев отечественной литературы. Это отличная возможность для командного соревнования и интеллектуального досуга с детьми.

Основной блок программы — «За кулисами реальности» — начнется в 20:00 и продлится до 23:00. Здесь научная мысль встретится с художественным взглядом на мир:

Лекция по астрофотографии от директора Псковского планетария Владимира Юрьевича Колпакова. Эксперт расскажет о тонкостях съемки звездного неба: как «поймать» северное сияние, правильно настроить технику для съемки Млечного Пути и запечатлеть далекие небесные тела. Лекция будет полезна как опытным фотографам, так и новичкам.

Философские дебаты клуба «Культпросвет». Два исследователя сойдутся в жарком споре на вечные темы: от происхождения человека до сохранения уникальности личности в стремительно меняющемся мире. Зрители смогут не только услышать разные точки зрения, но и стать активными участниками обсуждения.

Наблюдение за звездами через телескоп. В 22:00 при условии ясной погоды совместно с МБУ «Планетарий» будет организована уличная площадка для наблюдения за ночным небом. Событие пройдет под лирическим названием «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?».

Одним из самых зрелищных событий вечера станет выставка «Ночь светящихся картин». В затемненном актовом зале библиотеки работы художницы и педагога Светланы Артемьевой (г. Бологое), выполненные флуоресцентными пигментами и люминофором, в буквальном смысле оживут под воздействием специального освещения, открывая новые грани привычных сюжетов.

Также гостей ждет уникальная арт-сессия по боди-арту светящимися красками. Мастер продемонстрирует узоры, вдохновленные народными ремеслами и этнической символикой России. Под ультрафиолетовым светом работы раскроют магию соединения химии, физики и народного творчества.

На протяжении всего вечера будут работать тематические книжно-иллюстративные выставки из фондов библиотеки имени В.Я. Курбатова. Сотрудники библиотеки готовы предоставить расширенные комментарии по программе и помочь в организации интервью с участниками и спикерами мероприятия.

«"Библионочь-2026" — это не просто праздник чтения, это приглашение к диалогу между прошлым и будущим, наукой и искусством. Мы стремимся показать, как гармония знаний и творчества рождает истинную силу. Подобно тому, как единство народов делает Россию сильной и процветающей, единство науки и искусства открывает перед человеком новые горизонты реальности», - отметили организаторы.



