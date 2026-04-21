Ежегодный пленум областного Совета ветеранов прошёл в Пскове

В Пскове прошёл ежегодный пленум областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, на котором подвели итоги работы и наградили победителей конкурса на лучшую районную ветеранскую организацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

Поприветствовать членов ветеранского движения пришли председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Совет ветеранов - самая почитаемая и уважаемая общественная организация на территории Псковской области. И это не красивые слова, а реальная оценка того, что делают сегодня ветераны для развития и благополучия региона, духовного просвещения, воспитания молодого поколения. То, что сегодня так велик спрос на память и связанные с нашей историей великие дела - большая заслуга ветеранской организации», - отметила Вера Емельянова, подчеркнув важную роль представителей старшего поколения. Отдельную благодарность и поздравление с 80-летним юбилеем первый вице-губернатор адресовала председателю областного Совета ветеранов Николаю Груздову, который бессменно руководит организацией на протяжении 20 лет.

К поздравлению юбиляра присоединился Александр Котов, вручивший Николаю Груздову Почётную грамоту Псковского областного Собрания депутатов. «Наша областная ветеранская организация работает отлично, и, в том числе, благодаря такому опытному и мудрому человеку, как Николай Алексеевич Груздов», - подчеркнул спикер. Александр Котов также отметил огромный вклад всей многочисленной команды ветеранов в развитие региона.

«Хочу сказать особые слова благодарности руководителям наших районных и городских ветеранских организаций, потому что основная работа проводится именно в муниципалитетах. Благодарю за то, что вы активно, чётко и своевременно обозначаете те проблемы, которые необходимо решать органам региональной власти. Мы очень чутко реагируем на все ваши просьбы и со своей стороны готовы сделать всё необходимое для того, чтобы наши ветераны чувствовали себя комфортно», - озвучил общую позицию губернатора, правительства и депутатского корпуса председатель регионального парламента.

В ответ на поздравления и добрые слова в адрес ветеранской организации её руководитель Николай Груздов признался, что сам восхищается работоспособностью живущих в Псковской области ветеранов.

«Готовясь к пленуму, я перечитывал отчёты всех наших подразделений, и сколько же добрых дел сделано нашими ветеранами. У нас огромная живая организация, которая во всех ипостасях помогает и своим ветеранам, и тем, кто сегодня защищает нашу страну в зоне СВО. Мы считаем, что это наш общий долг и забота», - сказал Николай Груздов и поблагодарил руководство региона за внимание и поддержку.

Далее председатель областного Совета ветеранов рассказал об основных направлениях деятельности организации, проведённых в 2025 году мероприятиях и предстоящих планах.

Начальник псковского госпиталя для ветеранов войн Сергей Белявский выступил с докладом о перспективах реализации регионального плана активного долголетия.

В завершение пленума состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса муниципальных ветеранских советов - первое место присуждено ветеранской организации из Бежаницкого муниципального округа.

Добавим, что областной Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов объединяет 491 первичную ветеранскую организацию общей численностью более 118 тысяч человек.