На улице Индустриальной в Пскове благоустраивают сквер. ФОТО

Сквер благоустраивают на улице Индустриальной в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

По проекту в парке должны будут появиться дорожки и скамейки.

Напомним, сквер занял второе место в конкурсе благоустройства общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

Достопримечательностью территории являются именные сосны. Депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №15 Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) еще в октябре 2025 года развеял сомнения жителей и подчеркнул, что эти деревья трогать не будут.

Сегодня в Псковской области началось голосование за объекты благоустройства в 2027 году, оно продлится до 12 июня и проходит на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.