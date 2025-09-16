Общество

Развитие Силово-Медведево, новый спортзал и сквер в округе №15

Контрольный выезд в округ №15 депутата Псковской городской Думы Дениса состоялся 18 сентября. В рамках выезда были подняты вопросы ремонта дорог, благоустройства сквера на улице Индустриальной, ход работ по созданию нового спортивного зала в школе №22 и многое другое. Подробнее о результатах - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Ремонт под Кузнецким мостом

Первой точкой выезда стал Кузнецкий мост. Здесь собравшиеся осмотрели спуск с моста и начало улицы Красногорской. Депутат Денис Иванов рассказал главе города Борису Елкину, что было бы верным решением облагородить пешеходный участок дороги от моста к улице Красногорской, поскольку с другой стороны моста все отремонтировано.

Борис Елкин пообещал рассмотреть данный вопрос.

В целом, Денис Иванов отметил, что практически весь участок в районе моста сделан достаточно хорошо.

Сквер на Индустриальной

Далее участники контрольного выезда направились к скверу возле дома №2 по улице Индустриальной. Сквер занял второе место в конкурсе благоустройства общественных территорий. По словам Дениса Иванова, для людей здесь было самым важным - оставить деревья на своих местах.

«Мы их успокоим, что деревья трогать никто не будет, потому что за парк выступили все, но потом почему-то всем захотелось хайпануть на том, что мы будем пилить деревья», - выразил свое недоумение Денис Иванов.

«Здесь деревья красивейшие, никто их пилить не собирается», - сказал Борис Елкин.

«Самое главное, что люди сажали деревья рядом с домами. Поэтому практически все деревья именные», - отметил депутат.

Добавим, что по проекту в сквере должны будут появиться дорожки и скамейки.

Обновленный круг

Следующей точкой маршрута стал осмотр ремонтных работ по расширению кругового перекрестка на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной.

«Этот перекресток был очень аварийным, но после реконструкции ДТП стало меньше. Они есть, но тут уж мы всех людей не сможем переучить правильно передвигать по кольцам. Теперь, грубо говоря, вписаться нормально можно, ну и скорость прохождения перекрестка намного больше стала», - высказался Денис Иванов.

«Если раньше, когда грузовик ехал, то рядом с ним автобус, и все. Главное, что мы сделали выводы и смогли исправить, устранить ту оплошность, которая была изначально при строительстве», - уточнил Борис Елкин.

Денис Иванов также добавил, что был перенастроен светофор. «Добавили пару секунд, люди больше не жалуются. Всем удобно», - заключил он.

Парк реки Милевка

Четвертой остановкой маршрута стал парк реки Милевка. Этот парк был создан около двух лет назад. Теперь жители Запсковья с большим удовольствием прогуливаются по облагороженному пространству. Но был один нерешенный вопрос. Рядом с общественной территорией нет уборных. Сейчас на территории парка установлен новый туалет, но он до сих пор не подключен.

«Честно скажу, денег не хватило. Нужно порядка двух миллионов, мы заложим эти средства на следующий год и все подключим», - сказал Борис Елкин.

Денис Иванов поблагодарил главу города и пояснил, что этот вопрос необходимо решить побыстрее, поскольку рядом с парком нет никаких кафе, в которых человек мог бы воспользоваться уборной. «Да и в целом жалко, он стоит готовый, не хочется, чтобы долго простаивал без дела», - заключил депутат.

Также был поднят вопрос не совсем уместной и очень большой велопарковки у знака «Место для тебя Милевка».

«Она нецелесообразно большая. Надо бы ее разделить и отдать социальным учреждениям, школам, например», - высказался депутат.

Глава города поддержал такую инициативу.

Спортзал для Погранично-таможенно-правового лицея

Псковские чиновники не оставили без внимания и Погранично-таможенно-правовой лицей. Сейчас здесь идет ремонт спортивного зала. В обновленном пространстве уже созданы душевые кабины, сделаны основные ремонтные работы. Но есть определенные сложности, которые стали препятствием для сдачи объекта в срок.

По словам подрядчика, поставщик отправил влажные доски для пола, поэтому пришлось ждать, пока материалы высохнут. Пока что дети занимаются физкультурой на улице, но совсем скоро станет холодно, и необходимо как можно скорее ввести спортзал в эксплуатацию.

«Если нарушены сроки, выставляйте претензию подрядчику», - сказал Борис Елкин.

Директор школы Светлана Меренкова пояснила, что претензию они уже выставили. Также она рассказала, что в школе частично был отремонтирован пищеблок, а сейчас необходимо задуматься о замене ливневок и установке турников рядом со спортивной площадкой на территории школы. Денис Иванов и глава города пообещали проработать эти вопросы.

Ремонт канализации

Далее собравшиеся обсудили с заместителем директора муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» по производству Олегом Панкевичем ремонт коллектора, расположенного возле здания госархива. Жители давно жалуются на затопленные подвалы и неприятный запах.

«Коллектор старый, все дома в свое время, в девяностые годы очень активно к нему подключались, несмотря на то, что в тех условиях были документы на перекладку данного коллектора. Из положительного, работу коллектора не останавливали, московский подрядчик организовал перекачку, без воды не оставляли. На сегодняшний момент 380 метров из 720 проложены, то есть больше половины. Пока все идет в срок», - сказал Олег Панкевич.

Борис Елкин отметил, что проблемы все равно есть. «Мы их решаем, увеличиваем диаметр труб», - заявил глава города.

«Работа идет, но жителям терпения. Мы знаем проблему, работаем над ней. В следующем году воздух будет намного чище», - заключил Денис Иванов.

Развитие Силово-Медведово

Заключительной точкой выезда стал осмотр реконструкции участка дороги в Силово-Медведово. Сейчас там уложен новый асфальт, сделаны тротуары и ожидается установка освещения.

«Жители очень активные. Основная проблема была в том, что детям ходить тяжело было, так как не было тротуара», - сказал Денис Иванов.

«Частично сделаем освещение. Проторговали, подрядчик определен», - подчеркнул Борис Елкин.

По словам главы города, люди уже активно пользуются тротуарами.

«Есть проблема, что здесь железная дорога идет. Грубо говоря, здесь частный сектор отрезан от города железной дорогой. Здесь два выезда - вот этот и через мост, через Пожиговскую. Там тоже мы восстановили все дороги, поэтому, в принципе, и заезд теперь в частный сектор с двух сторон вполне комфортный стал», - дополнил депутат.

Также Денис Иванов подчеркнул, что уже готов комплексный проект всего микрорайона. «Есть одно "но". Частные дома, в основном, хаотично построены. Соответственно, когда мы сейчас в порядок начинаем все приводить, у кого-то территория, грубо говоря, захвачена. И вот мы эту историю, конечно, будем двигать, но как-то аккуратно. Микрорайон может получить другую жизнь, потому что проект готов. Мы расширяем все дороги, пускаем автобусы», - пояснил он.

В свою очередь Борис Елкин поделился, что рядом есть территория, которая предназначена под многоквартирную застройку, она расположена чуть ближе к Северному обходу. «В перспективе у некоторых застройщиков там земельные участки, этот район будет развиваться полноценно», - заключил глава города.

Подводя итоги выезда, можно отметить, что работы в округе проделано много. С каждым новым реализованным проектом жителям Запсковья становится жить все комфортнее. В ближайшее время людей ждет новый сквер и продолжение развития микрорайона Силово-Медведово.

Александра Мошина