Первый день конкурса «Лучший по профессии-2026» в ПТС завершился варкой заготовок

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии-2026» стартовал на предприятии «Псковские тепловые сети». Первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, выдался продуктивным и завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»
В этом году организаторы впервые за современную историю предприятия смогли с полной ответственностью заявить, что все конкурсанты находились в равных условиях.
За это в предприятии отдельно поблагодарили руководство Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, которое любезно предоставило конкурсантом оборудованные сварочные посты: «Честно сказать, наши сварщики впервые работали в столь комфортных условиях. Даже непривычно».
Как и прогнозировалось, конкурс не был простым. Главным испытанием для профессионалов стали маленькие диаметры труб — 25 и 57 миллиметров. Однако, по мнению организаторов, «хороший сварщик должен варить что угодно».
Хотя временных ограничений для участников не устанавливалось, сварщики начали работать одновременно. Главный критерий — качество итоговых заготовок.
В распоряжении предприятия имеется целая аттестованная лаборатория, которая никогда не остается в стороне от подобных конкурсов. Сразу после того, как каждый специалист заканчивал работу над своей заготовкой, на нее наносилась обезличенная маркировка, которая помогала организаторам идентифицировать участника.
После этого все заготовки отправились в «рентген-кабинет», где их просветят во всех плоскостях и подготовят детальный анализ по целому ряду критериев. Затем обезличенные результаты просмотрит дефектоскопист и подготовит итоговое заключение. После этого станут известны имена победителей.