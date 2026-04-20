Первый день конкурса «Лучший по профессии-2026» в ПТС завершился варкой заготовок

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии-2026» стартовал на предприятии «Псковские тепловые сети». Первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, выдался продуктивным и завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

В этом году организаторы впервые за современную историю предприятия смогли с полной ответственностью заявить, что все конкурсанты находились в равных условиях.

«Никто не варил "на коленке" или под светом прожектора. Так что сказать, что кому-то больше остальных повезло с размещением, в этот раз не получится!» — отметили в ПТС.

За это в предприятии отдельно поблагодарили руководство Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, которое любезно предоставило конкурсантом оборудованные сварочные посты: «Честно сказать, наши сварщики впервые работали в столь комфортных условиях. Даже непривычно».

Как и прогнозировалось, конкурс не был простым. Главным испытанием для профессионалов стали маленькие диаметры труб — 25 и 57 миллиметров. Однако, по мнению организаторов, «хороший сварщик должен варить что угодно».

«Для плохого сварщика всегда то электроды не те, то фаза луны не подходящая. И слава Богу, что в рядах наших конкурсантов таких нет и быть не может», — заявили в ПТС.

Хотя временных ограничений для участников не устанавливалось, сварщики начали работать одновременно. Главный критерий — качество итоговых заготовок.

«И на этом моменте сразу разгорелась серьезная дискуссия. Ведь определить качество на глаз будет довольно сложно. Некоторые швы по итогу могут выглядеть значительно презентабельнее остальных. Вот только будут ли они лучше? И это очень правильный вопрос. Благо, конкурс мы проводим уже не в первый раз. Да и сварное ремесло — это неотъемлемая часть нашей повседневной работы. Так что проверить выходное качество готовых изделий — не проблема!» — комментируют на предприятии.

В распоряжении предприятия имеется целая аттестованная лаборатория, которая никогда не остается в стороне от подобных конкурсов. Сразу после того, как каждый специалист заканчивал работу над своей заготовкой, на нее наносилась обезличенная маркировка, которая помогала организаторам идентифицировать участника.

После этого все заготовки отправились в «рентген-кабинет», где их просветят во всех плоскостях и подготовят детальный анализ по целому ряду критериев. Затем обезличенные результаты просмотрит дефектоскопист и подготовит итоговое заключение. После этого станут известны имена победителей.