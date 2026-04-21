 
Общество

«Ваш труд – основа благополучия региона»: Александр Котов поздравил муниципалов с профессиональным праздником

0

Работников и ветеранов органов местного самоуправления с Днём местного самоуправления от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Чувство ответственности, неравнодушие к проблемам людей и любовь к родному краю – эти качества отличают тех, кто имеет непосредственное отношение к сегодняшнему празднику – Дню местного самоуправления. Именно вы ежедневно решаете важные задачи, связанные с благоустройством, социальной поддержкой, развитием инфраструктуры и повышением качества жизни на местах. Ваш труд – это важная составляющая развития наших городов, сёл и деревень, благополучия и комфорта каждого жителя», - подчеркнул Александр Котов.

Недавно все жители Псковской области стали участниками и свидетелями перехода местного самоуправления на одноуровневую систему. По мнению спикера регионального парламента, это реформирование открывает новые горизонты для эффективного управления, позволяет более гибко и оперативно реагировать на запросы людей, а также создаёт условия для воплощения масштабных проектов по развитию территорий. «Уверен, что благодаря слаженной командной работе и, конечно, вашему опыту и энергии эти возможности будут реализованы в полной мере», - подчеркнул он.

«Муниципальная служба – не просто выполнение обязанностей, а, во многом, действительно служение людям. Поэтому так важно поддерживать и развивать уважение к статусу муниципального служащего, создавать условия для профессионального роста и привлекать в эту сферу энергичных и ответственных людей. От всей души желаю здоровья, удачи и благополучия! Пусть ваша работа приносит пользу людям и личное удовлетворение от достигнутых результатов. Вместе мы сделаем наш регион ещё более процветающим и комфортным для жизни!» - заключил Александр Котов. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026