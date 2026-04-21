«Ваш труд – основа благополучия региона»: Александр Котов поздравил муниципалов с профессиональным праздником

Работников и ветеранов органов местного самоуправления с Днём местного самоуправления от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Чувство ответственности, неравнодушие к проблемам людей и любовь к родному краю – эти качества отличают тех, кто имеет непосредственное отношение к сегодняшнему празднику – Дню местного самоуправления. Именно вы ежедневно решаете важные задачи, связанные с благоустройством, социальной поддержкой, развитием инфраструктуры и повышением качества жизни на местах. Ваш труд – это важная составляющая развития наших городов, сёл и деревень, благополучия и комфорта каждого жителя», - подчеркнул Александр Котов.

Недавно все жители Псковской области стали участниками и свидетелями перехода местного самоуправления на одноуровневую систему. По мнению спикера регионального парламента, это реформирование открывает новые горизонты для эффективного управления, позволяет более гибко и оперативно реагировать на запросы людей, а также создаёт условия для воплощения масштабных проектов по развитию территорий. «Уверен, что благодаря слаженной командной работе и, конечно, вашему опыту и энергии эти возможности будут реализованы в полной мере», - подчеркнул он.