 
Общество

Володин призвал соцсети удалять оскорбительный для учителей контент

0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с массовыми обращениями об опубликовании в соцсетях оскорбительных для учителей видео напомнил владельцам ресурсов о необходимости оперативно удалять такой контент.

«Поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях. Сообщения об этом приходят из разных городов. Известно, что аналогичная ситуация складывается также в Беларуси и Казахстане», - отметил Вячеслав Володин в Мах.

Председатель Госдумы подчеркнул, что такие оскорбления - это провокация. То, что детям преподносят как некую «игру», на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия. По его словам, за этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. 

«Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы, чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент. Есть те, кто наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов», - пояснил Вячеслав Володин. 

Он подчеркнул, что это не игра, и участие в таких «трендах» может привести к серьезным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям. Председатель Госдумы также поблагодарил блогеров и Лигу безопасного интернета, которые объективно освещают эту проблему.

«Владельцы социальных сетей, в свою очередь, должны оперативно и своевременно реагировать на массовое появление контента, нарушающего правила их ресурсов, и принимать меры по его удалению. Это вопрос не только этики и морали, но и безопасности!» - резюмировал Вячеслав Володин. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026