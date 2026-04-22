Володин призвал соцсети удалять оскорбительный для учителей контент

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с массовыми обращениями об опубликовании в соцсетях оскорбительных для учителей видео напомнил владельцам ресурсов о необходимости оперативно удалять такой контент.

«Поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях. Сообщения об этом приходят из разных городов. Известно, что аналогичная ситуация складывается также в Беларуси и Казахстане», - отметил Вячеслав Володин в Мах.

Председатель Госдумы подчеркнул, что такие оскорбления - это провокация. То, что детям преподносят как некую «игру», на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия. По его словам, за этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует.

«Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы, чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент. Есть те, кто наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов», - пояснил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что это не игра, и участие в таких «трендах» может привести к серьезным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям. Председатель Госдумы также поблагодарил блогеров и Лигу безопасного интернета, которые объективно освещают эту проблему.