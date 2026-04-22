 
Общество

Псковский военный суд приговорил дезертира к 8 годам колонии общего режима

0

Псковский гарнизонный военный суд 20 апреля вынес решение по уголовному делу в отношении военнослужащего, который дважды самовольно покинул часть во время мобилизации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что в октябре 2024 года подсудимый не явился к назначенному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Белгородской области, а проводил время по своему усмотрению в городе Пскове.

Этот же военнослужащий намеренно уклонялся от воинских обязанностей с 30 октября 2025 года по 8 января 2026 года, проводя время по своему усмотрению и не прибыв в пункт временной дислокации войсковой части, расположенной в Белгородской области. Сотрудники военной полиции нашли его в Псковской области.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении указанных преступлений и в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый свою вину полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026