Псковский военный суд приговорил дезертира к 8 годам колонии общего режима

Псковский гарнизонный военный суд 20 апреля вынес решение по уголовному делу в отношении военнослужащего, который дважды самовольно покинул часть во время мобилизации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что в октябре 2024 года подсудимый не явился к назначенному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Белгородской области, а проводил время по своему усмотрению в городе Пскове.

Этот же военнослужащий намеренно уклонялся от воинских обязанностей с 30 октября 2025 года по 8 января 2026 года, проводя время по своему усмотрению и не прибыв в пункт временной дислокации войсковой части, расположенной в Белгородской области. Сотрудники военной полиции нашли его в Псковской области.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении указанных преступлений и в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый свою вину полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.