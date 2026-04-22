Президент РФ Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды, которое партия «Единая Россия» ежегодно проводит вместе с Минстроем. В 2025 году в онлайн-голосовании приняли участие свыше 16,5 миллиона граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул президент на церемонии вручения всероссийской национальной премии «Служение».

«Местное самоуправление — это люди. Их активность, стремление делать все, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемерно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. Так, в прошлом году в нём участвовали более 1,6 тысячи муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллиона граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что на реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии «Служение» тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растёт. В этом году оно достигло более 1,5 миллиона человек. Ваш труд находит отклик у людей. Ещё раз сердечная вам за это благодарность», — сказал президент.

В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партпроект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений Народной программы партии. Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий, а также реализацию 1600 проектов победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. В нем участвуют 88 регионов РФ и Байконур. В четвертый раз к отбору присоединятся жители исторических регионов, чьи проекты в прошлом году получили почти 131 тысячу голосов. Голосование пройдет в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек, а также в опорных населенных пунктах. Жители страны смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства: покрытие, малые формы, озеленение и освещение.

Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников.

Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе «Госуслуг» через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф.