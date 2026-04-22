Репетиторов нанимают 57% родителей псковских учащихся 10-11 классов — опрос 

Чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. Согласно результатам опроса SuperJob, их услуги оплачивают 29% семей учеников 7—8 классов, 50% родителей 9-классников и 57% родителей учащихся 10—11 классов. В опросе, который провели 2-14 апреля, приняли участие родители учеников 7—11 классов из Пскова.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4 200 рублей.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия).

Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют 5100 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6 000 рублей в неделю.

Реклама на ПЛН

