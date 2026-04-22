Ученые выяснили, какое заболевание повышает риск алкоголизма

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с повышенным риском алкогольной зависимости, причем у женщин влияние этого расстройства оказалось значительно сильнее, чем у мужчин, рассказал профессор медицинского факультета Университета Доккё Норио Сугавара.

«В нашем исследовании было показано, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью сильнее у женщин. Однако это не означает, что женщины в целом более склонны к алкогольной зависимости. Скорее, при наличии симптомов СДВГ эта связь у них проявляется относительно сильнее», — отметил он.

Сугавара вместе с коллегами из Университета Доккё, Университета Тохоку и Токийского фонда политических исследований проанализировали данные 29,2 тысячи жителей Японии старше 16 лет, оценив симптомы СДВГ, признаки алкогольной зависимости и наличие 18 различных заболеваний, чтобы проследить взаимосвязи между ними. 

Выяснилось, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью оказалась значительно сильнее у женщин: соответствующий показатель составил 6,82 против 3,44 у мужчин, пишет РИА Новости

«В качестве возможных факторов можно рассматривать импульсивность и снижение исполнительных функций, характерные для СДВГ, а также использование алкоголя как способа справляться со стрессом или бессонницей. Кроме того, в последние годы указывается на изменения в моделях потребления алкоголя среди женщин, и можно предположить, что подобные поведенческие и социальные факторы оказывают комплексное влияние», — пояснил эксперт.

Сугавара также отметил, что результаты исследования указывают на то, что у взрослых с симптомами СДВГ употребление алкоголя может быть связано с частью рисков для физического здоровья. В частности, для некоторых состояний, таких как рак и инсульт, значительная часть риска объяснялась именно употреблением алкоголя.

«Особенно у женщин употребление алкоголя может играть более значимую роль в формировании рисков для здоровья, поэтому в клинической практике важно более внимательно оценивать его потребление. Однако следует учитывать, что данное исследование является перекрестным и не устанавливает причинно-следственных связей, поэтому при индивидуальной клинической оценке необходимо избегать чрезмерных обобщений и учитывать совокупность факторов», — заключил он.
