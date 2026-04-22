Россиянам объяснили, когда бесплатные пакеты в магазине могут довести до ареста

Покупателю грозит арест до 15 суток или штраф не менее трех тысяч рублей, если он без разрешения возьмет большое количество бесплатных пакетов в магазине. Об сообщил преподаватель кафедры гражданского права университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

Преподаватель пояснил, что продавец обязан обеспечивать покупателей бесплатными пакетами для весовых товаров, однако их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество.

«Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение. Правда необходимо учесть, что к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ привлекут только в случае, если стоимость хищения не превышает 2,5 тысячи рублей», - отметил Виталий Сбитнев.

Юрист отметил, что за правонарушение грозит административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов, пишет ТАСС.

«Если сумма хищения меньше одной тысячи рублей, то соответственно размер штрафа будет ниже. В случае, когда сумма похищенного превышает 2,5 тысяч рублей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности», - уточнил эксперт.

Виталий Сбитнев подчеркнул, что в случае кражи пакетов продавец вправе подать иск о взыскании неосновательного обогащения с покупателя в соответствии с главой 60 Гражданского кодекса РФ.