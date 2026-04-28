Шанс на здоровье: как хирургия побеждает ожирение, когда диеты бессильны

Четверть населения России страдает избыточным весом, а число людей с ожирением продолжает расти. Вместе с этим увеличивается и число связанных с ожирением болезней: диабет второго типа, гипертония, проблемы с суставами, нарушения дыхания во сне. И когда диеты, физические нагрузки и даже медикаментозное лечение не дают результата, на помощь приходит бариатрическая хирургия.

Бариатрия - это область хирургической медицины, сосредоточенная на коррекции ожирения через вмешательство на желудке и кишечнике. О том, в каких случаях показана данная операция, какие виды вмешательств существуют, как проходит подготовка и восстановление, рассказал заведующий хирургическим отделением Псковской областной клинической больницы Денис Федоров в новом выпуске программы «Здоровый диалог».

Кому показана операция

По словам врача, на сегодняшний день проблема ожирения стоит особенно остро, и количество бариатрических операций в России с каждым годом растет.

Хирургическое лечение часто рассматривается как вариант для пациентов, которые ранее безуспешно пытались снизить вес с помощью диет и все еще имеют строгие показания. Определяющими маркерами являются значение индекса массы тела, общий уровень здоровья и эффективность предпринятых попыток консервативного снижения веса.

«Те пациенты, у которых индекс массы тела 35 и выше, уже должны были в своем анамнезе иметь попытки самостоятельного снижения веса. Это те люди, которым либо не удалось добиться желаемого результата, либо они в дальнейшем опять набрали вес, не сумев удержать его», - пояснил Денис Федоров.

Виды вмешательств: уменьшить желудок или изменить анатомию

Все бариотрические операции можно разделить на два основных вида: рестриктивные вмешательства и комбинированные операции.

В первом случае операция сопровождается уменьшением объема желудка - лапароскопической рукавной резекцией. При данном вмешательстве, через проколы в передней брюшной стенке из желудка формируется пищеварительная трубка, объемом 120-150 миллилитров.

«При такой операции пациент употребляет меньшее количество пищи. Также при этой операции удаляется та часть желудка, в которой вырабатывается гормон голода грелин, благодаря чему пациент не испытывает чувство голода. Это одна из самых популярных операций во всем мире», - отметил заведующий хирургическим отделением.

Второй вид вмешательства - комбинированные операции. Это уже более сложный подход, где уменьшение желудка сочетается с шунтирующим механизмом.

«Мы уменьшаем длину тонкой кишки, которая участвует в пищеварении. Наряду с тем, что пациент ест немного, количество всасываемых калорий у него также уменьшается. За счет этого также происходит похудание», - подчеркнул Денис Федоров.

Безопасность и риски

Сама мысль об операции у некоторых пациентов вызывает панику, однако современная медицина свела такие риски к минимуму.

«На сегодняшний день это довольно безопасная операция. У нас в больнице при хирургии ожирения используются очень высококачественные сшивающие аппараты, эндовидеохирургическое и электрохирургическое оборудования последнего поколения. Поэтому риск операции сведен к минимуму», - отметил специалист.

Денис Федоров также добавил, что по данным Национального регистра бариатрической хирургии, количество таких осложнений, как кровотечение или несостоятельность швов на данный момент не превышает 1%.

Путь пациента: от консультации до похода на работу

Прежде чем лечь «под нож» и начать стремительный процесс похудения, человек должен прийти на консультативный прием к хирургу.

«Для начала нужно осмотреть человека и решить, показана ли ему вообще операция. После этого уже выбирается то оперативное вмешательство, которое подбирается индивидуально под каждого пациента», - отметил заведующий хирургическим отделением.

После этого назначается обследование перед операцией. Клиент проходит его либо амбулаторно, либо в первые сутки госпитализации.

«Если мы не находим никаких противопоказаний и понимаем, что операция для человека безопасна, он оперируется на следующий день», - пояснил Денис Федоров.

Само вмешательство длится от одного часа 20 минут до двух часов и выполняется малоинвазивно, через проколы. Если операция прошла в первой половине дня, к вечеру пациент уже может передвигаться.

Восстановление также проходит достаточно быстро: на следующий день оперируемому разрешают пить, а на пятые сутки уже выписывают домой с рекомендациями по диете.

Процесс реабилитации занимает около месяца - именно столько времени нужно, чтобы аккуратно перейти от воды и пюре к нормальной еде. Физические нагрузки ограничиваются пешими прогулками, а к работе (если она не тяжелая) можно приступать уже через неделю.

Новый образ жизни и стремительные результаты

Результаты пациенты замечают почти сразу. В первые три месяца потеря веса может составить от 15 до 35 кг в зависимости от исходной массы тела. Но главное - вместе с весом, уходят и проблемы со здоровьем.

«Человеку становится легче дышать, нормализуется артериальное давление и сахар, меньше болят суставы. Эти положительные моменты он также начинает замечать в течение первых трех месяцев», - подчеркнул заведующий хирургическим отделением.

Период снижения веса длится около полутора лет, за это время уходит до 80% лишней массы тела. Проблему обвисания кожи впоследствии решают пластические хирурги (абдоминопластика, маммопластика).

После операции образ жизни меняется естественным образом: меняется пищевое поведение (быстро приходит чувство насыщения, долго не испытывает чувства голода), улучшается самочувствие (уходит отдышка и болезнь суставов) и повышается мотивация.

Люди начинают больше двигаться, ходить в спортзал или бассейн. Сроки возвращения к фитнесу индивидуальны: при весе в 120 килограммов - примерно через месяц, при 160 килограммов - спустя три месяца, когда индекс массы тела станет меньше.

Совет тем, кто на распутье

Тем, кто рассматривает для себя такой шаг, Денис Федоров посоветовал своевременно обращаться за помощью:

«Лишний вес - это не только внешний вид, это прежде всего проблемы со здоровьем. Нужно своевременно на это обращать внимание, обращаться за помощью к докторам, диетологам и эндокринологам. А если борьба с лишним весом становится непреодолимой - приходить на консультации к хирургам, пока здоровье окончательно не утрачено».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подготовлено на основе материалов Псковской областной клинической больницы