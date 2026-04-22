К 81‑й годовщине Победы стартует акция «История семьи — история страны»

Накануне 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России запускается проект «История семьи — история страны», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе правительства Псковской области.

Фото: Правительство Псковской области

Инициатива призвана подчеркнуть связь личной семейной истории с историей страны — через память о предках, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и близких, участвующих в специальной военной операции. Проект помогает сохранить и передать следующим поколениям воспоминания о героях каждой семьи.

Организаторы проекта — Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Участникам предлагают разместить в своём рабочем пространстве персонализированную информационную табличку. На ней нужно указать имя и должность владельца рабочего места, а также сведения о родном Герое — участнике Великой Отечественной войны и/или специальной военной операции.

После установки таблички организаторы просят сделать фото с ней и опубликовать снимок в социальных сетях. Также использовать хэштег #ИсторияСемьиИсторияСтраны, чтобы объединить участников проекта и найти единомышленников.

Шаблон для изготовления таблички и дополнительную информацию по акции вы можете получить, обратившись в штаб Комитета семей воинов Отечества своего региона.

