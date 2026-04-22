От пельменей с икрой до тайской кухни: себежанин Владислав Павлов остаётся в «Молодых ножах»

Участник из Себежа Владислав Павлов успешно прошёл 10‑й выпуск кулинарного шоу «Молодые ножи. Новая кровь» и продолжит борьбу за главный приз — денежный выигрыш и возможность получить работу мечты.

Выпуск был посвящён чёрной икре. Сначала участники побывали на осетровой ферме: освоили процесс добычи деликатеса и узнали о гастрономических сочетаниях с чёрной икрой.

На первом испытании конкурсантам дали 45 минут на приготовление блюда с чёрной икрой. Владислав Павлов представил жюри чёрные пельмени с начинкой из морепродуктов. Он рассчитывал на белую метку, так как пельмени показались ему «сексуальными», но Константин Ивлев констатировал, что он перемудрил, и влепил ему «тройку». Ещё четыре участника из семи получили двойки и чёрные метки.

Второй этап стал командным испытанием — «битвой фастфудов». Участники шоу под руководством Владислава Павлова готовили блюда русской кухни: блины, драники и лимонад. Их соперниками выступили студенты московских колледжей, представлявшие американскую кухню. По итогам этапа команда шоу одержала победу: выручка оказалась выше, а блюда — вкуснее.

Затем участники прошли интеллектуальный экзамен от Константина Ивлева: нужно было выбрать более дорогой продукт из двух предложенных. Владислав правильно ответил на свой вопрос, но выбыл за подсказку другому участнику.

В финальном туре конкурсанты готовили блюда разных стран. Кухня определялась случайным образом: участники вытягивали чемоданы с флагами государств, а внутри находились необходимые ингредиенты. Владиславу Павлову досталась тайская кухня. Однако Ивлев поставил ему 2 балла и выдал «чёрную метку»: причиной стало то, что он мелко нарубил лангуст - а это дорогой продукт, который нельзя было прятать.

По итогам 10‑й недели шоу покинул другой участник с именем Владислав — Романов. Себежанин Владислав Павлов остаётся в проекте и будет бороться за победу в следующих выпусках.