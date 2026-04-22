Суд не нашел оснований для отмены ареста, наложенного на автомобили Анастасии Повторейко

Суд не нашел оснований для отмены ареста, наложенного на автомобили депутата Псковского областного Собрания, экс-главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе судов Псковской области.

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда от 9 января, которым наложен арест на автомобили «Грейт Вол Поэр Кингконг», «УАЗ» и прицеп, принадлежащие Анастасии Повторейко, оставив его без изменения.

Напомним, 23 апреля в 11:00 Псковский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания Анастасии Повторейко под домашним арестом.

Напомним, органом следствия Анастасия Повторейко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий).

По версии следствия, бывшая главврач искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.