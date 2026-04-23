 
Общество

Изменения в бюджет и план приватизации обсудят депутаты на сессии Псковской гордумы

Очередная сессия Псковской городской Думы состоится 29 апреля в 10:00 в Городском культурном центре, данная информация следует из постановления председателя гордумы. 

Всего в повестку сессии включены 22 вопроса, касающиеся изменений в бюджет, утверждения прогнозного плана приватизации муниципального имущества, возможности комитета по управлению муниципальным имуществом города принимать решения относительно Центральной городской аптеки, Расчетного центра города Пскова и общества «Жилищник». 

Также депутаты рассмотрят вопрос об утверждении персонального состава комитетов и комиссии Псковской городской Думы седьмого созыва в связи с вхождением в депутатский корпус Олега Брячака («Справедливая Россия»). 

