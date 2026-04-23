Николай Козловский: Фильм «Семь верст до рассвета» - дань памяти и вклад в патриотическое воспитание

Фильм «Семь верст до рассвета» является не только данью памяти подвига Матвея Кузьмина, но и вкладом в патриотическое воспитание. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / ВКонтакте

«Сегодня в Великих Луках состоялось важное и по-настоящему значимое событие – предпремьерный показ художественного фильма "Семь верст до рассвета", посвящённого подвигу нашего земляка, Героя Советского Союза Кузьмина Матвея Кузьмича. Перед показом участники мероприятия почтили память Героя. Цветы были возложены к памятнику Матвею Кузьмину на месте его гибели – на Малкинской высоте в Великолукском районе. Затем торжественная церемония прошла на Братском захоронении воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах: к монументу «Воин-освободитель» возложили Гирлянду воинской славы и цветы, а также почтили память Матвея Кузьмина и Васи Зверева у мест их захоронения», - сообщил Николай Козловский.

В памятных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, народный артист Российской Федерации Фёдор Добронравов, заслуженная артистка России Мария Шукшина и представители съёмочной группы, а также родственники Матвея Кузьмина.

Перед началом фильма к зрителям обратились генеральный продюсер картины Марина Селиванова, исполнитель главной роли – народный артист Российской Федерации Фёдор Добронравов, заслуженная артистка Российской Федерации Мария Шукшина, режиссёр-постановщик Александр Андреев и генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

На предпремьерный показ, помимо съёмочной группы, были приглашены участники специальной военной операции и члены их семей, представители ветеранских и молодёжных патриотических организаций, а также родственники героя.

«Для Великих Лук очень важно, что наш город стал непосредственным участником процесса создания этого фильма. Многие жители приняли участие в съёмках, а известные краеведы – почётный гражданин города Владимир Викторович Орлов и начальник отдела по туризму Комитета культуры Зоя Васильевна Фёдорова –выступили консультантами и внесли значительный вклад в достоверность картины. Такие фильмы – не только дань памяти о героическом прошлом нашего Отечества, но и важный вклад в патриотическое воспитание будущих поколений», - добавил Николай Козловский.

