Псковские приставы перехитрили алиментщика, задолжавшего своему ребенку 510 тысяч рублей

Псковские приставы пошли на хитрость для взыскания с должника 510 тысяч рублей в пользу своего ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов.

На исполнении в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с 43-летнего жителя Пскова. Мужчина задолжал своему ребёнку 510 тысяч рублей. Игнорировал требования о явке, не выходил на связь, скрывался от судебных приставов и намеренно избегал любых официальных контактов, надеясь, что со временем о нем «забудут». В связи с чем, он был объявлен в исполнительский розыск.

Кроме того, в рамках мер принудительного исполнения в отношении должника уже было применено ограничение специального права.

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей в ходе анализа открытых источников и мониторинга социальных сетей выяснили, что пскович занимается ремонтом автотранспорта, принимает заказы в частном порядке.

«Тогда приставы пошли на хитрость. Один из сотрудников нашёл контактный номер "мастера" и под видом обычного клиента записался на диагностику и ремонт своего авто. Была согласована дата, время и место встречи. В назначенный час сотрудник был на месте. Когда 43-летний автолюбитель вышел навстречу «клиенту», ему сразу же предъявили требование явиться в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району для исполнения решения суда. Мужчина растерялся, начал отказываться, ссылаться на занятость и отсутствие времени. После категорического отказа добровольно последовать в структурное подразделение службы судебные приставы применили предусмотренные законом меры принуждения — должника доставили в отделение в порядке привода», - отметили приставы.

В кабинете судебного пристава-исполнителя с мужчиной провели разъяснительную беседу и составили сразу два протокола об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ — за неисполнение законных требований судебного пристава, а также по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — за неуплату алиментных платежей без уважительных причин.

Материалы оперативно направили в суд. Рассмотрев протоколы, судья пришёл к выводу: вина должника полностью доказана. В качестве меры ответственности мужчине назначили 30 часов обязательных работ.

«Эта история — ещё одно подтверждение: судебные приставы Псковской области не останавливаются перед нестандартными, но законными методами, когда речь идёт о защите прав несовершеннолетних и исполнении судебных решений. Даже если должник мастерски маскируется — его найдут. Даже если он думает, что "ремонтная мастерская" — надёжное укрытие — туда обязательно приедут. Не как клиенты. Как представители закона», - добавили в УФССП.

