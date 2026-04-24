 
Общество

Военно-историческая поисковая экспедиция открылась в Великих Луках

В Великолукском округе открылась военно-историческая поисковая экспедиция «Великолукский рубеж». Старт традиционной «Вахте памяти» дали совместно с «Поисковым движением России». Она посвящена поиску бойцов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении Великих Лук в годы Великой Отечественной войны, сообщил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия»), принявший участие в открытии экспедиции. 

«Эти места помнят ожесточённые бои 1941–1943 годов. Главная цель ребят – найти и с честью захоронить останки бойцов Красной армии, которые пали, защищая и освобождая Великие Луки. Пока их имена неизвестны, они считаются пропавшими без вести. Наш долг – вернуть имена героев!» - подчеркнул Андрей Козлов. 

В этом году «Вахта Памяти» объединила энтузиастов из семи городов России. К поисковикам Псковской области присоединились команды из Москвы, Тюмени, Пензы, Перми и Каменки.

«Низкий поклон каждому, кто, не жалея личного времени, едет за тысячи километров ради святого дела. Пока жива память – мы непобедимы. Лично поблагодарил ребят за их бескорыстный труд», - добавил Андрей Козлов. 
 

В том числе, в экспедиции участвует студенческий отряд Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, уточнили в отделе по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки.

«Совсем небольшой, но активный отряд из семи студентов присоединился к поисковому отряду «Штурм» города Великие Луки. Для ребят это не просто экспедиция, а возможность внести личный вклад в сохранение исторической памяти», - рассказали в отделе молодёжной политики.
 

20 апреля состоялся первый рабочий день студенческого поискового отряда «Я горжусь: поиск». Возглавил его студент 13-й группы ВЛГАФК, заместитель председателя СПК «Я горжусь» Никита Даниленко.

Фото: отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки и Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

