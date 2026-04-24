Военно-историческая поисковая экспедиция открылась в Великих Луках

В Великолукском округе открылась военно-историческая поисковая экспедиция «Великолукский рубеж». Старт традиционной «Вахте памяти» дали совместно с «Поисковым движением России». Она посвящена поиску бойцов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении Великих Лук в годы Великой Отечественной войны, сообщил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия»), принявший участие в открытии экспедиции.
В этом году «Вахта Памяти» объединила энтузиастов из семи городов России. К поисковикам Псковской области присоединились команды из Москвы, Тюмени, Пензы, Перми и Каменки.
В том числе, в экспедиции участвует студенческий отряд Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, уточнили в отделе по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки.
20 апреля состоялся первый рабочий день студенческого поискового отряда «Я горжусь: поиск». Возглавил его студент 13-й группы ВЛГАФК, заместитель председателя СПК «Я горжусь» Никита Даниленко.
Фото: отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки и Андрей Козлов / «ВКонтакте»
