Антон Мороз: В основе патриотизма лежит знание родной истории

Знание истории своей страны лежит в основе патриотизма. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия», член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз в своем приветственном слове к участникам «Диктанта Победы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его мнению, «Диктант Победы» пишется не ради оценки или баллов, а чтобы проверить свои знания и отдать дань памяти героям, подарившим жизнь и свободу нынешнему поколению.
«Чтобы помнить — нужно знать свою историю. И сегодня мы пришли писать диктант не ради оценки, как в школе, а для того, чтобы проверить свои собственные знания истории Родины, вспомнить героев, подаривших нам жизнь и свободу. "Диктант Победы" помогает и нам, и поколению нынешних молодых людей сохранять нашу генетическую и историческую память. И я признателен реготделению партии "Единая Россия" за организацию площадок для проведения диктанта», — заключил Антон Мороз.
«Диктант Победы» написали сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и на других площадках по всему миру.
Пресс-портреты