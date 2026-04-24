Антон Мороз: В основе патриотизма лежит знание родной истории

Знание истории своей страны лежит в основе патриотизма. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия», член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз в своем приветственном слове к участникам «Диктанта Победы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В основе патриотизма, о котором мы так часто говорим, лежит знание родной истории. Сегодня, когда события Великой Отечественной войны подлежат фальсификации со стороны Запада, очень важно помнить их такими, какими они были на самом деле. Главная задача Российского военно-исторического общества - сохранение исторической памяти, борьба с попытками фальсификации нашей истории. И тут наши цели полностью совпадают с партийным проектом "Единой России" "Историческая память"», - отметил Антон Мороз.

По его мнению, «Диктант Победы» пишется не ради оценки или баллов, а чтобы проверить свои знания и отдать дань памяти героям, подарившим жизнь и свободу нынешнему поколению.

«Чтобы помнить — нужно знать свою историю. И сегодня мы пришли писать диктант не ради оценки, как в школе, а для того, чтобы проверить свои собственные знания истории Родины, вспомнить героев, подаривших нам жизнь и свободу. "Диктант Победы" помогает и нам, и поколению нынешних молодых людей сохранять нашу генетическую и историческую память. И я признателен реготделению партии "Единая Россия" за организацию площадок для проведения диктанта», — заключил Антон Мороз.

«Диктант Победы» написали сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и на других площадках по всему миру. 

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

