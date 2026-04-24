Три общественные территории в Локне претендуют на благоустройство

Продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства, в перечень попали три общественные территории Локнянского муниципального округа. Об этом пишет глава округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».
До 12 июня жители округа могут выбрать территорию, которую приведут в порядок в 2027 году.
В список вошли:
- территория у дома №13 на улице Советской;
- территория у дома №47 на улице Первомайской;
- территория перед домом 2а на площади Ленина.
Глава округа подчёркивает, что решение — за жителями. Какая территория наберёт больше всего голосов, та и будет благоустроена.
Проголосовать можно онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
