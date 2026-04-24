 
Общество

Три общественные территории в Локне претендуют на благоустройство

Продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства, в перечень попали три общественные территории Локнянского муниципального округа. Об этом пишет глава округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».

Фото: Иван Белугин / «Макс»

До 12 июня жители округа могут выбрать территорию, которую приведут в порядок в 2027 году.

В список вошли:

  • территория у дома №13 на улице Советской;
  • территория у дома №47 на улице Первомайской;
  • территория перед домом 2а на площади Ленина. 

Глава округа подчёркивает, что решение — за жителями. Какая территория наберёт больше всего голосов, та и будет благоустроена.

«Хочу подчеркнуть: такие проекты работают только тогда, когда в них активно участвуют сами жители. Мы уже видели, как благодаря вашему выбору меняется облик округа — появляются ухоженные, удобные пространства. Сейчас — тот самый момент, когда можно задать следующий шаг», - пишет Иван Белугин.

Проголосовать можно онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

