В Пскове прошло обучение медиков по действиям при завозе особо опасной инфекции

Обучение по инфекциям с высоким эпидемиологическим риском прошло в Псковском городском филиале Псковской областной клинической больницы. Семинар провела врач-эпидемиолог Светлана Барашкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Светлана Барашкова напомнила важные алгоритмы действий при подозрении на завоз особо опасной инфекции. Обучение состоялось по теме: «Холера и другие инфекции, требующие усиленного противоэпидемического режима. Первичные противоэпидемиологические мероприятия в лечебном учреждении».

Сотрудники больницы узнали о порядке изоляции пациента, организации лабораторной диагностики, взаимодействии с Роспотребнадзором и проведении текущей и заключительной дезинфекции.

В рамках обучения персонал также отработал практические навыки. Сотрудники научились правильно надевать и снимать одноразовые комбинезоны, использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать риск контаминации при работе с подозрительными случаями.