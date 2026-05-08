В Пскове прошло обучение медиков по действиям при завозе особо опасной инфекции

Обучение по инфекциям с высоким эпидемиологическим риском прошло в Псковском городском филиале Псковской областной клинической больницы. Семинар провела врач-эпидемиолог Светлана Барашкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Светлана Барашкова напомнила важные алгоритмы действий при подозрении на завоз особо опасной инфекции. Обучение состоялось по теме: «Холера и другие инфекции, требующие усиленного противоэпидемического режима. Первичные противоэпидемиологические мероприятия в лечебном учреждении».

Сотрудники больницы узнали о порядке изоляции пациента, организации лабораторной диагностики, взаимодействии с Роспотребнадзором и проведении текущей и заключительной дезинфекции. 

 

В рамках обучения персонал также отработал практические навыки. Сотрудники научились правильно надевать и снимать одноразовые комбинезоны, использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать риск контаминации при работе с подозрительными случаями.

«Регулярные тренировки, знание протоколов и чёткая координация — основа эпидемиологической безопасности для пациентов и персонала», - отметили в больнице.
