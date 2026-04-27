Псковская гимназия №29 планирует масштабировать проект «Дорогами Победы»

Родители учащихся псковской гимназии №29 в прошлом году выиграли в грантовом конкурсе от российского общества «Знание» 2 миллиона рублей. На что потратили эти деньги, а также о планах масштабировать проект на другие классы в мае рассказала на «ПЛН FM» директор учебного учреждения Елена Синева.

Елена Синева ответила на вопросы о жизни гимназии, в частности об итогах года, которые уже можно заранее подвести к концу четвертой четверти. Среди всего директор учебного заведения особо отметила победу в грантовом конкурсе, благодаря которой появилась возможность реализовать исторический проект и докупить необходимое для обучения оборудование.

Для участия в конкурсе на базе гимназии создали исторический проект, который посвящен Великой Отечественной войне.

«Каждый учебный год - особенный, потому что у педагогического коллектива всегда находится идея, которую хочется реализовать с детьми, хочется участвовать в проектах, и они выходят в жизнь. Одно из достижений последних месяцев - это победа наших инициативных родителей в грантовом конкурсе от российского общества «Знание». Мы получили грант в 2 миллиона рублей, уже его реализовали. Самое главное, он реализован под интереснейшую программу - «Цикл семейных краеведческих встреч "Дорогами Победы"». Пока мы реализовали данный проект только на базе нашей гимназии. Приняли участие команды из родителей и детей, и получили удовольствие как в теоретическом плане, так и в практическом. В теоретическом - это изучение истории Псковского края, экскурсия, встреча с кандидатом исторических наук по теме: «История Великой Отечественной войны». Практические навыки - нам удалось под этот проект закупить то оборудование, которого нам не хватало для работы с детьми. Это макеты автомата Калашникова и передвижная полоса препятствий. Соответственно, получилось сочетание исторического материала, апробации его на квизах, а затем идут практические навыки стрельбы и спортивные достижения», - рассказала Елена Синева о конкурсном проекте и выигрыше.

Особую благодарность гостья студии выразила родительскому активу: «Это была их инициатива. Я, как руководитель образовательного учреждения, поддержала их инициативу. Первый конкурс был для нас неуспешным, мы подработали материалы, и во втором конкурсе мы одержали победу, это нас подстегнуло к командной работе, очень сплоченной. Мы получили полное удовольствие. Самое главное, что это готовый, разработанный проект, который мы снова будем реализовывать уже в мае при хорошей погоде, но уже на другие классы», - отметила Елена Синева.

