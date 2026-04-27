Псковская гимназия №29 планирует масштабировать проект «Дорогами Победы»

Родители учащихся псковской гимназии №29 в прошлом году выиграли в грантовом конкурсе от российского общества «Знание» 2 миллиона рублей. На что потратили эти деньги, а также о планах масштабировать проект на другие классы в мае рассказала на «ПЛН FM» директор учебного учреждения Елена Синева.
Елена Синева ответила на вопросы о жизни гимназии, в частности об итогах года, которые уже можно заранее подвести к концу четвертой четверти. Среди всего директор учебного заведения особо отметила победу в грантовом конкурсе, благодаря которой появилась возможность реализовать исторический проект и докупить необходимое для обучения оборудование.
Для участия в конкурсе на базе гимназии создали исторический проект, который посвящен Великой Отечественной войне.
Особую благодарность гостья студии выразила родительскому активу: «Это была их инициатива. Я, как руководитель образовательного учреждения, поддержала их инициативу. Первый конкурс был для нас неуспешным, мы подработали материалы, и во втором конкурсе мы одержали победу, это нас подстегнуло к командной работе, очень сплоченной. Мы получили полное удовольствие. Самое главное, что это готовый, разработанный проект, который мы снова будем реализовывать уже в мае при хорошей погоде, но уже на другие классы», - отметила Елена Синева.
Грантовый конкурс от российского общества «Знание» - это инициатива, направленная на поддержку просветительских проектов, которые способствуют развитию гражданского общества, духовно-нравственному воспитанию и повышению качества образовательной деятельности в России.