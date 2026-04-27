В великолукской больнице завершили ремонт 11 кабинетов реабилитации

Ремонт 11 кабинетов отделения реабилитации для пациентов с нарушениями центральной нервной системы в филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы завершен, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Закончено обновление помещений, которые скоро займут под ординаторскую, кабинет массажа и большой зал для групповых занятий.

В настоящее время ремонтируются еще четыре помещения и холл отделения, которые скоро будут готовы к приемке. В ближайших планах – ремонт 14 помещений, которые станут комфортными палатами для пациентов.

Важно отметить, что в рамках ремонта происходит не просто косметическое обновление помещений. Специалисты проводят полную замену электрики, сантехники, напольного покрытия и освещения, гарантируя безопасность, надежность и современность всех систем.