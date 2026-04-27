Усвятские Нивы могут присоединить к окружному центру

Присоединение Усвятских Нив к Усвятам обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«При принятие решения о присоединении органы местного самоуправления руководствуются тем, что с 1990 года деревня Усвятские Нивы вошла в черту поселка Усвяты и имеет название "улица Дачная"», - сказал председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко.

Он отметил, что непосредственно в деревне Усвятские Нивы нет зарегистрированных граждан и имущества.

«Хорошо, что мы провели муниципальную реформу. Благодаря этому мы можем привести в порядок всю нашу территорию», - подчеркнул председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Также депутаты поддержали ликвидацию деревни Слобода в Порховском округе, поскольку там нет зарегистрированный лиц и имущества.