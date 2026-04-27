«А Россия – вечна»

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера называет себя «обычным человеком». В авторской колонке она рассказывает о своем среднестатистическом образе жизни, идеально вписывающемся в представления государства об «идеальных гражданах». Наш автор недоумевает, почему же тогда миллионам таких же, как она, люди в серых костюмах бесконечно пытаются осложнить жизнь. И обращает внимание на позицию национального лидера, призвавшего поставить на паузу создание новых запретов и ограничений.

Начну колонку с признания в любви: я люблю свою страну. Свое будущее связываю с Россией. Мы с ней почти ровесницы, и за более чем тридцать лет вместе она мне многое дала. Каждый шаг ее развития – это этап моего роста. Не замечать этого развития и положительных изменений может только слепой идиот, а нормальные люди всё видят и ценят. Мне есть, за что любить мою страну, потому что она дала мне вообще всё.

Меня не бесит фраза «традиционные ценности», потому что они совпадают с моральными принципами психически здорового человека.

Я не выделываюсь, а на Новый год режу салат «Оливье», перед Днем Победы креплю на лацкан георгиевскую ленточку, покупаю курицу по акции, закручиваю летом овощи по банкам, регулярно сдаю донорскую кровь, прохожу диспансеризацию и получаю налоговый вычет. У меня за плечами бесплатно полученное высшее образование, с нуля погашенная ипотека и поездка в Сочи.

Мессенджер «Макс» у меня установлен на единственный телефон, а в «запретограм» не заходила больше четырех лет.

Я никогда не была на протестных митингах, то есть человек лояльный действующей власти, поддерживаю курс руководства и считаю, что разного рода искривления надо выпрямлять другими методами.

Не тунеядка, первая запись в трудовой у меня появилась еще в 18 лет, то есть ровно половину жизни я «даю стране угля» на своем рабочем месте. Все мои работы были официальными, с белой зарплатой, а значит, с полным пакетом социальных отчислений от работодателя во все положенные места. У меня нет просроченных счетов за коммуналку, даже в эту зиму с ее невероятными цифрами по отоплению все оплачено в срок.

Если это не деятельный патриотизм, тогда покажите мне другой пример.

Когда кто-нибудь с трибуны любой высоты говорит про «обычного человека» и «рядового гражданина», это про меня говорят. Я – нормальный «наш человек». Возможно, даже «идеальный гражданин».

То есть со своей стороны я делаю всё, чтобы приближать «светлое завтра». Почему же тогда родное государство в последнее время как будто решило во что бы то ни стало осложнить мое настоящее? В отличие от героя мема, которому «этот мир абсолютно понятен», до ответа на этот вопрос мне своим разумением не дойти. Вот я делаю все, что от меня требуется, а чего не ожидается – того не делаю. Однако появилось ощущение бесконечного наказания – знать бы еще, в чем вина.

Миллионы таких же, как и я, «рядовых», жили себе, никого не трогали. Вдруг за несколько лет «серые костюмы», возложившие на себя право решать от имени государства, напридумывали столько ограничений, сказавшихся на бытовой жизни обывателя, что не вывезти.

Особенно больно ударили ограничения мобильного интернета. Сначала всех перевели на цифровые сервисы, моя страна показала великолепные результаты в построении технологического суверенитета. Тут вдруг оказалось, что все это лишнее и нам не нужное. Всех – в бан, избранных потом – в белый список. Да и он работает через пень-колоду, подтвердит каждый, кто с мобильного интернета пытался зайти на разрешенные сайты. Кто и как решает, какие адреса попадают в согласованный лист – загадка, порождающая много вопросиков. Одни коммерсанты стригут купоны, пока другие загибаются. Мы все понимаем про вопросы безопасности, не понимаем только, почему из новостей не пропадает информация о пролете вражеских дронов, если ограничения в работе сети подаются под предлогом защиты от подобного рода атак.

В городах ограничения привели к слому повседневных привычек. Элементарно не заказать доставку еды. Не какое-то это «буржуинство», а самое настоящее спасение – больше не тягать на своем горбу ту самую курицу по акции и прочую снедь из супермаркета. А в небольших населенных пунктах и вовсе закрылось окно в мир, потому что кроме мобильного интернета, никого другого там отродясь и не видали.

Да еще началась дерготня с мессенджерами. Сначала ограничили работу «зеленого». Неприятно, но окей, он принадлежит организации из российского списка экстремистов, как нам говорят, сотрудничает с зарубежными спецслужбами. Мы со всем пониманием переместились под крыло синего самолетика, перелили туда все чаты: домовые, рабочие, школьные, уведомления для клиентов от мелкого бизнеса. Только выдохнули – опять двадцать пять. И этот негож. Всем приказано бежать, роняя тапки, на отечественную площадку (которая почему-то изначально назвалась с помощью латиницы). Там оттакенные дыры в безопасности, но все государственные сервисы навязывают авторизацию через этот мессенджер. При том, что регулярно появляется информация о масштабном сливе персональных данных россиян с площадок, как минимум, проверенных временем, но мы после этого еще ни разу не слышали о наступлении ответственности для виновных. В этом плане доверие новому сервису около нулевое. А мошенники, как лютовали на других площадках, так же орудуют и в новом приложении – тем вообще без разницы.

В оффлайне не легче. Цены растут на все вообще. Не так, конечно, как в 92-м или в 98-м годах, спасибо и на этом. Но чувствительно. Постоянное ощущение скатывания вниз по уровню материального благосостояния. Да что уж у нас и за «состояние», так, поддержание существования на достойном уровне. Однако сегодня становится роскошью то, что вчера проходило по разряду нормы.

Продукты питания дорожают – факт. Периодически то гречка, то яйца, то огурцы выкидывают невообразимые ценовые коленца. На авторынке цена на иномарки улетела в космос после пересчета утильсбора (но все еще не видно, чтобы «серые костюмы» пересели на изделия с шильдиком «АвтоВАЗа»). Периодически вводятся новые сборы, то за мусор, то за капремонт. И вся коммуналка бесконечно дорожает (основная сумма в квитанциях складывается из стоимости разных видов энергии – и это в мощнейшей энергетической державе). После «совершенствования налогового законодательства» с подъемом НДС и переводом на него большего числа предпринимателей, малый бизнес вешает замок на двери, а в кошельках потребителей мыши вешаются от роста цен вообще на всё.

Будто этого мало, в последние недели появились свеженькие напасти.

Объявили о комиссии за переводы по СБП. Суммы до 100 тысяч другим «физикам» пока не тронут, а за переводы в пользу бизнеса, в том числе по QR-кодам (читай – оплату товаров и услуг таким способом) начнут взимать комиссию в два конца – и с плательщика, и с получателя. Банки, не получая комиссию за эквайринг (использование терминала для оплаты картой) продавили вот такой способ обогащения. Сверхприбыли финансистов возьмут новую недосягаемую высоту, а мы здесь снова будем барахтаться, пересчитывая копейки и вспоминая, как выглядят наличные деньги. Только к этому мера и приведет: вырастет серый оборот в экономике с циркуляцией невидимых государством дензнаков.

В то же время официальные платформы начали маркировать фильмы и литературу, предупреждают пользователей, мол, в книгах Гоголя можно встретить сцены с употреблением запрещенных веществ, а из конкретных фильмов вырезано столько-то хронометража сомнительных сцен. Платформы тут не при чем – вынуждены соблюдать дурацкие нормативы. И ведь целые департаменты получают зарплату, отслеживая их соблюдение. Толку ровно ноль, кто захочет полную версию, для того у нас развита система добычи пиратского контента, возможно, лучше, чем где бы то ни было в мире. Я ж говорю – хорошая страна.

Что еще хочу сказать. В подавляющем большинстве мы, жители России, за свою страну: выступаем, топим, стоим горой и голосуем – рублем, ногами и на выборах. Мы не оголтело против ограничений, пониманием, что где-то надо подужаться, где-то потерпеть – такие времена. Хотим только, чтобы ведомства, крутящие винтики государственной машины, не выискивали очередную больную мозоль, на которую еще не наступили народу, и карман, куда пока не забрались, а занялись бы непосредственной работой – улучшением качества жизни населения.

Судя по всему, того же хочет и президент России Владимир Путин. Буквально сегодня на Совете законодателей он послал четкий сигнал.

«Законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, – сказал глава государства. - Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей – ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это всё явления временные, проходящие. А Россия – вечна».

Владимир Путин потому является национальным лидером и руководит страной уже столько времени, что не оторвался от народных чаяний. Не переоделся в серый костюм. Возможно мой единичный голос, простой россиянки из Пскова, звучит не слишком громко. Но нас вместе с президентом – миллионы. Пора бы нас послушать.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети «ГигаЧат»