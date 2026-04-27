«А Россия – вечна»

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера называет себя «обычным человеком». В авторской колонке она рассказывает о своем среднестатистическом образе жизни, идеально вписывающемся в представления государства об «идеальных гражданах». Наш автор недоумевает, почему же тогда миллионам таких же, как она, люди в серых костюмах бесконечно пытаются осложнить жизнь. И обращает внимание на позицию национального лидера, призвавшего поставить на паузу создание новых запретов и ограничений.
Начну колонку с признания в любви: я люблю свою страну. Свое будущее связываю с Россией. Мы с ней почти ровесницы, и за более чем тридцать лет вместе она мне многое дала. Каждый шаг ее развития – это этап моего роста. Не замечать этого развития и положительных изменений может только слепой идиот, а нормальные люди всё видят и ценят. Мне есть, за что любить мою страну, потому что она дала мне вообще всё.
Меня не бесит фраза «традиционные ценности», потому что они совпадают с моральными принципами психически здорового человека.
Я не выделываюсь, а на Новый год режу салат «Оливье», перед Днем Победы креплю на лацкан георгиевскую ленточку, покупаю курицу по акции, закручиваю летом овощи по банкам, регулярно сдаю донорскую кровь, прохожу диспансеризацию и получаю налоговый вычет. У меня за плечами бесплатно полученное высшее образование, с нуля погашенная ипотека и поездка в Сочи.
Мессенджер «Макс» у меня установлен на единственный телефон, а в «запретограм» не заходила больше четырех лет.
Я никогда не была на протестных митингах, то есть человек лояльный действующей власти, поддерживаю курс руководства и считаю, что разного рода искривления надо выпрямлять другими методами.
Не тунеядка, первая запись в трудовой у меня появилась еще в 18 лет, то есть ровно половину жизни я «даю стране угля» на своем рабочем месте. Все мои работы были официальными, с белой зарплатой, а значит, с полным пакетом социальных отчислений от работодателя во все положенные места. У меня нет просроченных счетов за коммуналку, даже в эту зиму с ее невероятными цифрами по отоплению все оплачено в срок.
Когда кто-нибудь с трибуны любой высоты говорит про «обычного человека» и «рядового гражданина», это про меня говорят. Я – нормальный «наш человек». Возможно, даже «идеальный гражданин».
То есть со своей стороны я делаю всё, чтобы приближать «светлое завтра». Почему же тогда родное государство в последнее время как будто решило во что бы то ни стало осложнить мое настоящее? В отличие от героя мема, которому «этот мир абсолютно понятен», до ответа на этот вопрос мне своим разумением не дойти. Вот я делаю все, что от меня требуется, а чего не ожидается – того не делаю. Однако появилось ощущение бесконечного наказания – знать бы еще, в чем вина.
Особенно больно ударили ограничения мобильного интернета. Сначала всех перевели на цифровые сервисы, моя страна показала великолепные результаты в построении технологического суверенитета. Тут вдруг оказалось, что все это лишнее и нам не нужное. Всех – в бан, избранных потом – в белый список. Да и он работает через пень-колоду, подтвердит каждый, кто с мобильного интернета пытался зайти на разрешенные сайты. Кто и как решает, какие адреса попадают в согласованный лист – загадка, порождающая много вопросиков. Одни коммерсанты стригут купоны, пока другие загибаются. Мы все понимаем про вопросы безопасности, не понимаем только, почему из новостей не пропадает информация о пролете вражеских дронов, если ограничения в работе сети подаются под предлогом защиты от подобного рода атак.
В городах ограничения привели к слому повседневных привычек. Элементарно не заказать доставку еды. Не какое-то это «буржуинство», а самое настоящее спасение – больше не тягать на своем горбу ту самую курицу по акции и прочую снедь из супермаркета. А в небольших населенных пунктах и вовсе закрылось окно в мир, потому что кроме мобильного интернета, никого другого там отродясь и не видали.
Да еще началась дерготня с мессенджерами. Сначала ограничили работу «зеленого». Неприятно, но окей, он принадлежит организации из российского списка экстремистов, как нам говорят, сотрудничает с зарубежными спецслужбами. Мы со всем пониманием переместились под крыло синего самолетика, перелили туда все чаты: домовые, рабочие, школьные, уведомления для клиентов от мелкого бизнеса. Только выдохнули – опять двадцать пять. И этот негож. Всем приказано бежать, роняя тапки, на отечественную площадку (которая почему-то изначально назвалась с помощью латиницы). Там оттакенные дыры в безопасности, но все государственные сервисы навязывают авторизацию через этот мессенджер. При том, что регулярно появляется информация о масштабном сливе персональных данных россиян с площадок, как минимум, проверенных временем, но мы после этого еще ни разу не слышали о наступлении ответственности для виновных. В этом плане доверие новому сервису около нулевое. А мошенники, как лютовали на других площадках, так же орудуют и в новом приложении – тем вообще без разницы.
В оффлайне не легче. Цены растут на все вообще. Не так, конечно, как в 92-м или в 98-м годах, спасибо и на этом. Но чувствительно. Постоянное ощущение скатывания вниз по уровню материального благосостояния. Да что уж у нас и за «состояние», так, поддержание существования на достойном уровне. Однако сегодня становится роскошью то, что вчера проходило по разряду нормы.
Продукты питания дорожают – факт. Периодически то гречка, то яйца, то огурцы выкидывают невообразимые ценовые коленца. На авторынке цена на иномарки улетела в космос после пересчета утильсбора (но все еще не видно, чтобы «серые костюмы» пересели на изделия с шильдиком «АвтоВАЗа»). Периодически вводятся новые сборы, то за мусор, то за капремонт. И вся коммуналка бесконечно дорожает (основная сумма в квитанциях складывается из стоимости разных видов энергии – и это в мощнейшей энергетической державе). После «совершенствования налогового законодательства» с подъемом НДС и переводом на него большего числа предпринимателей, малый бизнес вешает замок на двери, а в кошельках потребителей мыши вешаются от роста цен вообще на всё.
Будто этого мало, в последние недели появились свеженькие напасти.
Объявили о комиссии за переводы по СБП. Суммы до 100 тысяч другим «физикам» пока не тронут, а за переводы в пользу бизнеса, в том числе по QR-кодам (читай – оплату товаров и услуг таким способом) начнут взимать комиссию в два конца – и с плательщика, и с получателя. Банки, не получая комиссию за эквайринг (использование терминала для оплаты картой) продавили вот такой способ обогащения. Сверхприбыли финансистов возьмут новую недосягаемую высоту, а мы здесь снова будем барахтаться, пересчитывая копейки и вспоминая, как выглядят наличные деньги. Только к этому мера и приведет: вырастет серый оборот в экономике с циркуляцией невидимых государством дензнаков.
В то же время официальные платформы начали маркировать фильмы и литературу, предупреждают пользователей, мол, в книгах Гоголя можно встретить сцены с употреблением запрещенных веществ, а из конкретных фильмов вырезано столько-то хронометража сомнительных сцен. Платформы тут не при чем – вынуждены соблюдать дурацкие нормативы. И ведь целые департаменты получают зарплату, отслеживая их соблюдение. Толку ровно ноль, кто захочет полную версию, для того у нас развита система добычи пиратского контента, возможно, лучше, чем где бы то ни было в мире. Я ж говорю – хорошая страна.
Что еще хочу сказать. В подавляющем большинстве мы, жители России, за свою страну: выступаем, топим, стоим горой и голосуем – рублем, ногами и на выборах. Мы не оголтело против ограничений, пониманием, что где-то надо подужаться, где-то потерпеть – такие времена. Хотим только, чтобы ведомства, крутящие винтики государственной машины, не выискивали очередную больную мозоль, на которую еще не наступили народу, и карман, куда пока не забрались, а занялись бы непосредственной работой – улучшением качества жизни населения.
Судя по всему, того же хочет и президент России Владимир Путин. Буквально сегодня на Совете законодателей он послал четкий сигнал.
Владимир Путин потому является национальным лидером и руководит страной уже столько времени, что не оторвался от народных чаяний. Не переоделся в серый костюм. Возможно мой единичный голос, простой россиянки из Пскова, звучит не слишком громко. Но нас вместе с президентом – миллионы. Пора бы нас послушать.
Юлия Магера
Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети «ГигаЧат»