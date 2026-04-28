Названы объекты и дороги, которые отремонтировали в Псковском округе в 2025 году

Более 110 млн рублей было направлено на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Псковском округе в 2025 году, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сфере дорожной деятельности на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2025 году было выделено более 110 млн рублей, из которых средства бюджета Псковского района – более 24 млн рублей, средства из бюджета Псковской области – почти 86 млн рублей.

В рамках муниципального контракта выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения общей протяжённостью более 460 км и искусственных дорожных сооружений на них длиной 78 погонных метров на сумму 25 млн рублей.

Также произведен ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью почти 15 км. Выполнены работы по устройству элементов освещения автомобильных дорог в деревнях Борисовичи, Калачево, Москота, Чужбино и Абосово.

Обустроены пять автобусных остановок (деревни Камно, Перелазово, Голомино, Анисимово и Долгорепицы), установлены лежачие полицейские и дорожные знаки.

В рамках развития внутреннего туризма на территории округа установлены пять знаков туристической навигации.

В 2025 году произведены работы по асфальтированию подъездных путей к образовательным учреждениям Псковского района: подъезд к Москвинской школе и Тямшанской гимназии.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Псковского района» выполнены работы на общую сумму 18,9 млн рублей.

Благоустроены общественные территории в деревнях Писковичи, Неелово-1 и селе Середка.