Переносчиками какой инфекции могут быть комары, рассказал Роспотребнадзор

Комары, обитающие в РФ, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила, защититься от которой помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость мер соблюдения профилактики по предотвращению заболеваний, передающихся комарами, в том числе лихорадки Западного Нила. Основные меры профилактики - защита от укусов комаров: на природе применяйте репелленты, в жилых и дачных помещениях используйте москитные сетки», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также посоветовали следить за отсутствием стоячей воды на дачах, балконах и лоджиях, не оставлять емкости с застоявшейся водой и избегать заболоченной местности. При посещении парков и берегов водоемов лучше надевать закрытую одежду.

В ведомстве подчеркнули, что вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах, где он носит эндемичный характер. Вирус не передается от человека к человеку.

Симптомы лихорадки Западного Нила могут проявляться высокой температурой, головной болью, болями в мышцах и высыпанием на коже. При появлении подобных признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу, пишут РИА Новости

«Обращаем внимание, что лихорадка Западного Нила распространена в регионах с теплым климатом, включая следующие страны: Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Индию и многие территории Африки, Азии, Европы и Северной Америки», - заключили в Роспотребнадзоре.

