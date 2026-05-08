Останки свыше 100 бойцов Красной Армии захоронили в псковской деревне Баево

Останки 103 бойцов Красной Армии, поднятых во время «Вахты памяти-2026» в Псковском округе, захоронили в деревне Баево 8 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Имена двоих воинов установлены. Захоронены сержант 239 СД Иван Царев и боец Николай Васильев.

«Глядя на все эти лица, здесь много людей из близлежащих деревень, мои друзья-поисковики, люди разных возрастов, у меня возникает мысль, что мы, как и тогда, более 80 лет назад пришли к победе, сейчас все вместе снова дойдём до победы», - сказал руководитель поискового отряда «След Пантеры» Дмитрий Иванов.

Заупокойную литию по воинам совершил настоятель храма Святой мученицы Татианы деревни Соловьи Псковского округа иерей отец Антоний. Светлой памяти всех павших на полях сражений была объявлена минута молчания.

Руководитель Народного фронта в Псковской области, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко передал лампадку с частицей огня с Могилы Неизвестного солдата на Красной площади в Москве в рамках акции «Огонь памяти».

В период с 25 апреля по 8 мая на территории деревни Горбово Псковского округа проходила международная поисковая экспедиция «Вахта памяти-2026», в ней приняли участие более 200 поисковиков из Челябинска, Первоуральска, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Свердловска, Пскова и Псковской области, а также Республики Беларусь.

На этом рубеже в июне 1944 года войска 67-й армии Ленинградского фронта пошли на штурм мощнейшего вражеского укрепрайона — немецкой линии обороны «Пантера». Кровавые бои шли за каждую пядь земли. Из-за сильной обороны противника советские войска понесли тяжелые потери.

По итогам экспедиции подняты останки 103-х бойцов, две именные медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», два медальона, они направлены на экспертизу в Казань. Впервые удалось взять образцы ДНК у пяти бойцов, они также находятся на экспертизе.

На торжественной церемонии захоронения останков присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенаторы Наталья Мельникова и Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко, глава Псковского округа Наталья Федорова, депутат Собрания Псковского округа от партии «Единая Россия» Андрей Ключко, министр молодежной политики Дмитрий Яковлев, ветераны, активисты поисковых отрядов и патриотических движений, участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», местные жители.

Всего в этом году в регионе запланировано свыше 300 поисковых мероприятий.