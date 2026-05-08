Псковича заключили под стражу за оправдание терроризма в 2023 году

Суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 21-летнего псковича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, совершенного с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, житель города Пскова в 2023 году в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе несколько публикаций, в содержании которых имеется совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания идеологии терроризма.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Судом по итогам рассмотрения ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 5 июля включительно.