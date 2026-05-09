 
Общество

Глава Великих Лук поздравил горожан с Днём Победы

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил жителей и ветеранов с Днём Победы на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что это великий праздник для всей страны, день национальной гордости и славы. «Символ почёта и уважения к поколению, одержавшему героическую победу в самой кровопролитной войне двадцатого века», — сказал Николай Козловский.

День Победы имеет особое значение для Великих Лук, поскольку город стал местом ожесточённых сражений в годы войны, подчеркнул Николай Козловский. «С первого дня войны великолучане встали на борьбу с захватчиками. Жители города массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук», — отметил он.

Глава города также привёл в пример Великолукскую наступательную операцию 1942–1943 годов, которая стала известна как «малый Сталинград». «Результат этой операции стал весомым вкладом в общую Победу советского народа над фашистской Германией», — заявил Николай Козловский. Он добавил, что великолучане гордятся историей своего города и подвигами поколения Победителей. «Примеры их воинской и трудовой доблести являются основой воспитания подрастающего поколения горожан», — сказал глава.

Он также отметил, что традиции героев продолжают современные военнослужащие: «Сегодня традиции героев, одержавших Победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции».

В завершение глава города поблагодарил ветеранов: «Выражаю глубокое уважение нашим доблестным воинам, искренне благодарю ветеранов войны и труда за их величайший подвиг во имя спасения Отчизны». Он пожелал всем великолучанам здоровья, благополучия и счастья, а городу — стабильного развития.

