Всероссийские акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка» прошли в Пскове

Патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы России над нацистской Германией, состоялись на площади Ленина в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» волонтёры раздали горожанам сотни символических ленточек — знаков памяти о подвигах защитников Отечества. Участники прикрепляли их к одежде, многие делились воспоминаниями о родственниках‑ветеранах.

Во время акции «Красная гвоздика» посетители могли приобрести значки в виде цветка.

Собранные средства направят на медицинскую и социальную помощь ветеранам боевых действий. В сборе активно участвовали и взрослые, и дети.