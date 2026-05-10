Эксперт рассказала о рисках бездумного использования нейросетей студентами

Студенты всё чаще используют нейросети для подготовки к экзаменам и написания учебных работ, однако бездумное копирование ответов искусственного интеллекта (ИИ) может создать лишь иллюзию знаний. О том, как правильно применять нейросети в обучении без вреда для образовательного процесса, 10 мая рассказала сотрудник Международной лаборатории проектирования и исследований в онлайн-обучении НИУ ВШЭ Анна Корчак.

По словам эксперта, главной ошибкой студентов становится восприятие искусственного интеллекта как «отличника», у которого можно просто списать готовый ответ, пишут «Известия».

«Нейросети сегодня похожи на бесконечную цифровую библиотеку, которая мгновенно находит нужные сведения в огромном архиве. Но важно понимать, что когда человек обращается к нейросети без подробного контекста, она не «понимает», что человек уже знает и что ему нужно, чтобы продолжать учиться, какие именно темы уже пройдены в курсе, какой уровень сложности требуется и какие навыки нужно освоить», — отметила Корчак.

Эксперт подчеркнула, что ИИ не способен заменить преподавателя, так как не выстраивает для студента индивидуальную образовательную траекторию и не усложняет задания для развития навыков. Так, в лаборатории НИУ ВШЭ выделили несколько принципов эффективной работы с нейросетями. По словам Корчак, ИИ должен использоваться как помощник для поиска информации и аналитики, а не как инструмент, полностью выполняющий задания за человека.

«Реальный содержательный прирост происходит лишь тогда, когда ИИ выступает именно как помощник, а не как инструмент, который делает всё за человека», — пояснила она.

Эксперт добавила, что безопасным пределом использования ИИ в учебных работах можно считать уровень до 50% сгенерированного контента. При этом студенту важно самостоятельно анализировать материал, формулировать выводы и дорабатывать ответы модели.

Отдельное внимание специалист обратила на важность групповой работы с ИИ. По ее словам, обсуждение сгенерированного контента с другими студентами помогает избежать механического копирования и способствует осмысленному обучению.

«Обучение с ИИ требует гораздо больше самоконтроля, особенно если студент работает с ним один на один. И самоконтроля по трем аспектам — типу задач, с которыми помогает ИИ, объему поддержки, который мы у ИИ запрашиваем, и вовлеченности в доработку ответов ИИ. Всё это вполне осуществимо, если человек осознает истинную ценность получаемых знаний и не стремится к упрощенному пути», — заключила Корчак.