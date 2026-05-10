В Хабаровском крае мошенники выманили у пенсионерки 4,5 млн рублей

Жительница Хабаровского края передала мошенникам 4,5 млн рублей после угроз уголовной ответственностью за государственную измену. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«На этой неделе 74-летней жительница края стала жертвой мошенников. Женщине поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником военкомата, который сообщил, что ее погибшему сыну положен Орден Мужества, для получения которого необходимо продиктовать свои паспортные данные, что она и сделала», — говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере Max.

После этого пенсионерке позвонил якобы специалист портала «Госуслуги». Ей сообщили, что ее аккаунт был взломан, а на неизвестного человека оформлена доверенность. Далее, по словам женщины, ей позвонил лжесотрудник силового ведомства, который сообщил, что деньги с ее счетов якобы перевели на реквизиты участника Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что ей пригрозили обвинением в госизмене и наказанием вплоть до пожизненного заключения.

Испуганной женщине назначили «адвоката». В ходе разговора с ним она рассказала о своих сбережениях, после чего ее убедили обналичить 4,5 млн рублей и поехать в «казначейство» в Новосибирск.

Прибыв в город, пенсионерка связалась со «следователем», который направил ее по адресу, где ее ожидал мошенник. Он назвал ей кодовое слово «звезда», после чего женщина передала ему сумку с деньгами. Взамен мужчина отдал ей «акт передачи меченого номинала».

После передачи денег все собеседники перестали выходить на связь: тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).