Роспотребнадзор напомнил псковичам, чем можно заразиться от мух

Домашние мухи могут быть переносчиками возбудителей опасных болезней. В их числе сальмонеллез, холера, тиф, дизентерия, туберкулез и другие, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Мухи контактируют с мусором, отходами, а потом спокойно садятся на еду и кухонную посуду. Так они становятся источником серьезных заболеваний, пояснили в ведомстве.

Чтобы защитить себя и близких от этих вредоносных насекомых, эксперты рекомендуют не оставлять продукты питания на свежем воздухе, а также перед употреблением обязательно мыть их.