Стартовала «горячая линия» псковского управления Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха

Стартовала «горячая линия» управления Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, все желающие смогут получить консультацию экспертов Роспотребнадзора с 11 до 22 мая.

Специалисты дадут рекомендации, как правильно организовать летний отдых ребенка, проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви и других товаров. Подскажут, как правильно выбрать вещи для ребенка, какие нормативные документы и санитарные требования регламентируют качество таких товаров, куда обращаться, если продали некачественный товар.

Также можно получить информацию о том, какая медицинская документация необходима при отправке ребенка в лагерь, какие правила дезинфекции оздоровительных учреждений существуют и каков порядок организации перевозок детей.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Для жителей Пскова, Псковского, Гдовского, Стругокрасненского, Плюсского районов работает телефон: 8(8112) 29-06-40.

Для жителей Невельского, Пустошкинского, Себежского районов - телефон: 8(81151) 2-15-94 по детскому отдыху и телефон: 8(81151) 2-60-50, 2-54-02 по детским товарам.

Для жителей Красногородского, Новоржевского, Опочецкого районов - телефон: 8(81138) 2-26-36 по отдыху детей и номер: 2-24-23 по детским товарам.

Для жителей Пушкиногорского района - телефон: 8(81146) 2-14-53.

Для жителей Островского, Палкинского, Печорского, Пыталовского районов - телефон: 8-(81152) 3-28-98 по детскому отдыху и 8-(81152) 3-20-07 по детским товарам.

Для жителей города Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического, Усвятского районов - телефон: 8-(81153) 7-62-42 по детскому отдыху и 7-70-96 по детским товарам.

Для жителей Дедовичского, Порховского, Дновского районов - телефон: 8(81134) 2-44-71 по детскому отдыху.

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную продукцию.