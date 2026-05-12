Игорь Сопов передал в ПсковГУ печатное издание о выборах в Учредительное собрание в 1917 году

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов встретился с врио ректора ПсковГУ Сергеем Николаевым и передал два книжных издания, подготовленных псковским Избиркомом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны обсудили, как лучше информировать студентов, которые в этом году впервые примут участие в голосовании. Особое внимание уделили графику предстоящих встреч и формату общения.

В завершение встречи Игорь Сопов передал университету два книжных издания, подготовленных Избирательной комиссией региона — «Особые имена» и «Организация выборов в Учредительное собрание в Псковской губернии в 1917 году».

«Эти книги помогут студентам глубже разобраться в избирательном процессе, истории выборов и правовых основах голосования», - отметили в Избиркоме.