 
Общество

В Гдовском округе назначили нового заместителя главы по ЖКХ и строительству

0

Нового заместителя главы представили в Гдовском муниципальном округе. Им стал Валерий Николаев, который будет курировать вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и муниципального контроля. Об этом сообщили в группе «Газета «Гдовская заря»» социальной сети «ВКонтакте».  

Фото: Группа «Газета «Гдовская заря»» социальной сети «ВКонтакте»

Валерий Николаев — уроженец Гдова. После окончания местной школы он поступил в Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище, где получил специальность инженера-строителя. Затем он проходил службу в строительных управлениях Балтийского и Северного флотов, руководил строительными работами в Пскове, Санкт-Петербурге, Псковской и Ленинградской областях.

Уволен в запас в звании майора, имеет 25 лет выслуги в Вооружённых силах РФ. После службы продолжил работать в строительной сфере на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2022 году вернулся в родной город. На заседании сессии Собрания депутатов округа депутаты и присутствующие познакомились с новым сотрудником администрации.

«О том, как работать на «земле», я знаю не понаслышке. Имею большой опыт работы в строительстве. Будем вникать в процесс и разбираться с проблемными моментами… Работы очень много, но, как говорится, дорогу осилит идущий», — отметил Валерий Николаев. Он стал одним из четырёх заместителей главы Гдовского округа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026