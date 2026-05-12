В Гдовском округе назначили нового заместителя главы по ЖКХ и строительству

Нового заместителя главы представили в Гдовском муниципальном округе. Им стал Валерий Николаев, который будет курировать вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и муниципального контроля. Об этом сообщили в группе «Газета «Гдовская заря»» социальной сети «ВКонтакте».

Валерий Николаев — уроженец Гдова. После окончания местной школы он поступил в Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище, где получил специальность инженера-строителя. Затем он проходил службу в строительных управлениях Балтийского и Северного флотов, руководил строительными работами в Пскове, Санкт-Петербурге, Псковской и Ленинградской областях.

Уволен в запас в звании майора, имеет 25 лет выслуги в Вооружённых силах РФ. После службы продолжил работать в строительной сфере на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2022 году вернулся в родной город. На заседании сессии Собрания депутатов округа депутаты и присутствующие познакомились с новым сотрудником администрации.

«О том, как работать на «земле», я знаю не понаслышке. Имею большой опыт работы в строительстве. Будем вникать в процесс и разбираться с проблемными моментами… Работы очень много, но, как говорится, дорогу осилит идущий», — отметил Валерий Николаев. Он стал одним из четырёх заместителей главы Гдовского округа.