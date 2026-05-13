«Золотые руки и доброе сердце»: пациент поблагодарила великолукских медиков за оказанную помощь

Благодарность в адрес и. о. заведующей гинекологического отделения Великолукского межрайонного филиала и всему коллективу передала пациент Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.

«Хочется сказать слова благодарности в адрес коллектива гинекологического отделения Великолукского межрайонного филиала ПОКБ. Ваша работа — это не просто медицина, это настоящее искусство помогать, поддерживать и дарить положительные эмоции. Все сотрудники действуют как единый организм! Вежливость и уважение к пациенту — абсолютно у каждого работника. Спасибо всем большое за высокий профессионализм, чуткое отношение и заботу о пациентах! Особую признательность хочу выразить и. о. заведующего отделением Наталье Михайловне Коган. Именно благодаря вам в отделении такой порядок и благоприятная атмосфера! Спасибо вам, Наталья Михайловна, за труд, золотые руки и доброе сердце», - говорится в сообщении.

Пациент отметила, что благодаря вниманию, профессионализму и поддержке она чувствовала себя в надежных руках.