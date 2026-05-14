Почти 77% родителей довольны качеством обучения в школах — Псковстат

76,9% родителей в Псковской области удовлетворены качеством обучения в школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2024-2025 учебном году.

Данные наблюдения 2025 года показывают, что 76,9% родителей полностью удовлетворены качеством обучения: регулярностью занятий, профессионализмом преподавателей, разнообразием дополнительных занятий.

21,4% не совсем удовлетворены, а 1,7% - не удовлетворены совершенно.