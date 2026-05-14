 
Общество

Пропавший 15-летний мальчик из Пскова пришел сегодня в школу

Ранее пропавшего в Пскове 15-летнего подростка Владимира Щедровца благополучно нашли. Сегодня утром мальчик уже присутствовал на уроках, сообщила директор Псковского педагогического комплекса, депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Ориентировка: Национальный центр помощи Псковской области

«Я хочу довести до сведения неравнодушных граждан, которые звонят и спрашивают по поводу объявления. Он сегодня был в школе, с первого урока. Мама его обеспокоилась тем, что он не выходил на связь и ночью его дома не было. Но с утра он пришел в школу», — подчеркнула директор.

Любовь Николаева заверила, что взяла ситуацию на контроль и выясняет причину отсутствия подростка дома. Самого 9-классника директор охарактеризовала как хорошего мальчика из приличной семьи.

«Не знаем, что там случилось и почему на связь не выходил. Мама обеспокоилась. Самое главное, что ребенок вернулся. С мамой мы уже встречались, и я надеюсь, что в дальнейшем все будет хорошо. Спасибо неравнодушным гражданам, которые принимают активное участие в таких ситуациях», — резюмировала директор школы.

Напомним, 13 мая мальчик вышел из школы №25 около 15:00, а далее его местонахождение было неизвестно.

Николаева Любовь Алексеевна

Депутат Псковской городской Думы по округу №10

