Пропавший 15-летний мальчик из Пскова пришел сегодня в школу

Ранее пропавшего в Пскове 15-летнего подростка Владимира Щедровца благополучно нашли. Сегодня утром мальчик уже присутствовал на уроках, сообщила директор Псковского педагогического комплекса, депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Ориентировка: Национальный центр помощи Псковской области
Любовь Николаева заверила, что взяла ситуацию на контроль и выясняет причину отсутствия подростка дома. Самого 9-классника директор охарактеризовала как хорошего мальчика из приличной семьи.
Напомним, 13 мая мальчик вышел из школы №25 около 15:00, а далее его местонахождение было неизвестно.
Пресс-портреты