Ремонт сквера на улице Индустриальной в Пскове контролирует депутат от «Единой России»

В Пскове активно продолжаются работы по благоустройству общественного пространства у дома №2 на улице Индустриальной в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пространство уже обретает реальные очертания. По итогам всероссийского голосования в 2025 году этот дворовый сквер занял второе место, получив поддержку 1636 псковичей, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Такой результат показал городской администрации, что жители Запсковья хотят видеть свое место отдыха уютным, современным и безопасным. Одним из главных условий, озвученных горожанами на этапе обсуждения, было максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, что в полной мере учтено в утвержденном проекте.

Жителей ждут широкие асфальтированные дорожки и прогулочные площадки, удобные скамейки, а также современная система освещения и видеонаблюдения. Примечательно, что все коммуникации уже проложены подземным способом, что позволяет сохранить визуальную чистоту пространства.

Значительная часть бюджета направлена на озеленение: здесь высадят новый газон, кустарники, деревья и цветочные клумбы. Визуальной доминантой и «изюминкой» сквера станет арт-объект «Подкова» — стилистическая отсылка к расположенному неподалеку ипподрому.

Ход строительства находится на особом контроле у депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Дениса Иванова, который лично посетил площадку с контрольным выездом. Оценив качество выполненных этапов, депутат подчеркнул, что подрядчики строго придерживаются утвержденного графика. «Главное, что сегодня мы видим, — это соблюдение сроков выполнения работ. Это не может не радовать. Жители проголосовали за этот проект, и наша задача — реализовать его качественно и в обещанные сроки», — отмечает Денис Иванов.

На данный момент благоустройство ведется без отставания от календарного плана. Рабочие уже подготовили щебеночное основание под будущий асфальт, установили дорожные бордюры и завершили разводку электрических сетей. Полное завершение всех работ запланировано на июль. К середине лета у жителей Запсковья появится полностью готовая и зеленая зона отдыха.



«Преображение сквера на Индустриальной — наглядный пример того, как прямое участие горожан в выборе территорий способно менять облик города к лучшему. Мы продолжим следить за финальным этапом работ и расскажем, как реализуются наказы Народной программы партии и как новая локация будет встречать первых гостей этим летом», — комментирует Денис Иванов.