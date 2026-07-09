Мемориалы жертвам геноцида советского народа посетили омбудсмены СЗФО

Официальная делегация омбудсменов из Северо-Западного федерального округа: Дмитрий Шахов (Псковская область), Сергей Шабанов (Ленинградская область), Анатолий Бойцев (Новгородская область), Владимир Матвеев (Вологодская область), Михаил Шилов (Мурманская область), Владимир Никитин (Калининградская область), Светлана Агапитова (Санкт-Петербург), Дмитрий Егоров (Республика Карелия), Вера Железцова (Республика Коми) и Екатерина Жданова (Ненецкий автономный округ) посетили мемориалы, связанные с геноцидом советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в Порховском муниципальном округе: мемориалы «Красуха» и «Дулаг-100». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области

Дмитрий Шахов рассказал своим коллегам об истории создания монументов и тех событиях, которые произошли здесь в годы Великой Отечественной войны. Так, «Дулаг-100» — это одно из самых страшных мест в Псковской области. По его словам, это был не лагерь, а гигантское орудие пыток и физического уничтожения не только военнопленных, но и гражданских лиц, мирных жителей, схваченных фашистами в результате очередных облав.

Как свидетельствовали очевидцы тех событий, «в 1941 году, несмотря на сильные морозы, красноармейцы были вынуждены находиться на улице круглые сутки. Они собирались группами человек по 20, ложились на снег, прижимаясь друг к другу, и так спали ночью. Много пленных не имели шинелей и сапог, сидели на морозе, замотав ноги тряпками».

Памятник «Скорбящая Псковитянка» открыли 21 июля 1968 года на месте сожженной 27 ноября 1943 года деревни Красуха, а также 19 близлежащих деревень. Поводом стал взрыв автомобиля, где ехал начальник генштаба 18-й нацистской армии, генерал Ферч и его окружение, но они все выжили.

«Тем не менее мирные жители фашистами были уничтожены. Псковская Красуха — это белорусская Хатынь, которую сожгли каратели — прихвостни гитлеровцев в период Великой Отечественной войны. В Хатыни погибли 149 человек, а в Красухе — 280, почти в два раза больше. В живых остался только один свидетель — жительница деревни Красуха Мария Павлова, потерявшая в этом нацистском ужасе двух своих маленьких детей. В довоенный период это была центральная усадьба колхоза "Красная Красуха" Порховского района Ленинградской области. О судьбе деревни Красухи и трагедии ее жителей написана книга и создан в советское время документальный фильм. Всего в Псковской области в годы войны было сожжено более 5 тысяч», — рассказал историю создания памятника Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова поделилась своими впечатлениями: «На меня особое впечатление произвел главный мемориал сожженным деревням в Псковской области — это памятник в урочище Красуха. Очень выразительная композиция на месте сожженной деревни: одиноко стоящая печка, за душу берущий образ единственной выжившей псковитянки, безусловно, не оставит равнодушными никого. Тихое, грустное, трагичное место, которое напоминает нам о том, что наше прошлое должно жить в нашем настоящем. В нашей стране нет ни одной семьи, в которой фронтовая или тыловая судьба предков не была связана с войной. И обсуждение этой темы — не ритуал, а важнейший разговор, потому что историческая память — это иммунитет нашей нации, это основа каждой личности».

Уполномоченные по правам человека возложили цветы и отдали дань уважения подвигу и мужеству защитников Родины, замученных нацистскими извергами гитлеровской Германии. Минутой молчания почтили память о погибших мирных жителей, среди которых были и малолетние дети, а также военнопленных Красной армии, в память о которых установлены данные монументы.

«На Корсовете уполномоченных по правам человека Северо-Запада в Пскове мы воочию убедились, как пострадала Псковщина в период оккупации гитлеровцами. Посещение музея оккупации, посещение памятников сожженным жителям деревни Красухи и концлагеря «Дулаг-100» меня повергло в шок. Это те реальные свидетельства военных преступлений, зверства и издевательства над нашим народом, не только над военнослужащими Красной армии, но и над простыми гражданскими жителями, которые и оружия-то в руках не держали. Всё это требует от нас целенаправленной работы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и геноциде фашистов над мирными гражданами в период оккупации», - поделился уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев.

Уполномоченный по правам человека из Калиниграда Владимир Никитин, рассказывая о своих впечатлениях, сказал, что мемориальный комплекс «Дулаг-100», который был создан на месте фашистского концлагеря «Дулаг 100», где зверски было замучено свыше 85 тысяч советских солдат и мирных граждан, произвёл на него сильное впечатление.

На церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам фашистского концлагеря «Дулаг-100» председатель Корсовета омбудсменов СЗФО, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов сказал: «85 тысяч русских людей убиты здесь фашистами. По песчаной дороге мы шли тихо и говорили шепотом, всем существом своим ощущая, что под каждой травинкой останки солдата. А там, на холме, огромный монумент — люди. Их много. Они стоят, тесно прижавшись. И первые, вот они во весь рост, а за ними головы, головы уходят в облака. Здесь большой колокол. Нужно обязательно коснуться его языком на цепи. Он должен звучать по каждому из 85 тысяч. Псковская земля познала чудовищное горе, которое не стереть времени. И не надо. Фашизм нужно помнить вечно. Это враг — вечный».