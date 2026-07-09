«Триумвират»: Топливный кризис как главный вызов для власти

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Ключевая тема, которую сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко, - «Топливный кризис как главный вызов для власти».

Как все начиналось? Кто виноват? Как кризис отразится на общественно-политической ситуации и экономике? Что делать? Об этом и не только - 13.04.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.