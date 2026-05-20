Алексей Севастьянов: Юмор должен быть с человеческим лицом

Юмор имеет важное значение для самовосприятия и развития личности. Однако он не должен переходить границы этики и уважения к другим. Такое мнение высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, актёр Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).
Алексей Севастьянов убеждён: умение смеяться, в том числе над собой, — ценный навык.
Напомним, большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (61.5%) убеждены, что запрещать анекдоты нельзя, поскольку они являются неотъемлемой частью нашей фольклорной традиции и культурного кода.
Ранее в России едва не запретили юмористический портал «ЯПлакалъ» и сайты с анекдотами.
Пресс-портреты