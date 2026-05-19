На «Аллее Памяти» в Опочке установили основание под памятник

Первый этап благоустройства общественной территории «Аллея Памяти» в Опочке завершен. Уже спили и выкорчевали больные и аварийные деревья, уложили бетонную плитку, установили основание под памятник, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин / «ВКонтакте»

Следующим этапом проведут освещение и установят светильники, озеленят территории, заасфальтируют пешеходные дорожки и установят памятник и бетонные цветочницы.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор территории для благоустройства проходил путем голосования. В 2025 году в нем приняли участие более 3,1 тысячи жителей Опочки. «Аллея Памяти» стала победителем с результатом 2078 голосов.

«Друзья! Голосуем всем округом до 12 июня на сайте (для жителей старше 14 лет) за территорию, которую будем благоустраивать уже в следующем году», — комментирует Юрий Ильин.

Напоминаем, что в Опочецком округе могут выбрать одну из трех территорий для благоустройства.

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

