Псковская область подала 14 заявок на всероссийский конкурс школьных музеев

На конкурс школьных музеев общества «Знание» поступило 4 696 заявок со всей страны, 14 из которых - от участников из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе общества.

Проект организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.

Всего на конкурс поступило 14 заявок от Псковской области — это седьмое место по Северо-Западному федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества». Сотрудники девяти местных музеев отметили, что проводят для школьников просветительские мероприятия, посвященные специальной военной операции.

Школа №12 в Великих Луках, носящая имя маршала Константина Рокоссовского, посвятила выставку памяти защитников Отечества и боевому пути великого полководца. В музее представлены фотографии и документы о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Среди экспонатов — обложка партийного билета Рокоссовского из семейного архива, материалы о Сталинградской битве, операции «Багратион» и Параде Победы.

Изборский лицей представил краеведческую выставку о жизни Изборска и его окрестностей. Экспозиция включает бытовой инвентарь местных жителей, учебные материалы конца XIX — первой половины XX века и личные вещи известных изборян.

Маевская средняя школа принимает участие в конкурсе с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и освобождению Маевской волости. Экспозиция включает фронтовые письма, документы, предметы военного быта, записи воспоминаний очевидцев, а также парашют летчика Павла Кушкова, погибшего при освобождении Маево и переданный в музей поисковым отрядом.

«Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия: из 4,6 тысяч заявок со всей страны 43% посвящены памяти защитников Отечества, а 23% — этнографии и краеведению. Приятно видеть, что в проекте участвуют руководители школьных музеев, педагоги и директора школ в возрасте от 18 до 89 лет. При этом они объединены общей целью — сохранить и передать будущим поколениям бесценное историческое и культурное наследие нашей страны», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Фонды школьных музеев насчитывают десятки тысяч экспонатов, крупнейший из них включает 5 437 единиц. В коллекции входят уникальные артефакты: природно-исторические находки (останки мамонта, камни из Антарктиды, окаменелости моллюсков, зубы древних акул), предметы быта древних народов (части конской упряжи скифов и сарматов, монеты Золотой Орды и древнего торгового города Маджар), реконструкции крестьянских изб в натуральную величину, элементы национальных костюмов (платья, рубахи, пояса, украшения, лапти, сапоги) и старинные иконы 19-го века. Также представлены предметы космической тематики, включая модель корабля «Буран» и вещи космонавтов; коллекции советской техники (радиолы, патефоны, катушечные магнитофоны, фотоаппараты заводов «Зенит» и «ЛОМО», швейные машинки); военные экспонаты (головка снаряда для БМ-13 «Катюша», окопные свечи, гильзы, телеграммы с фронта, реактивная граната РПГ-30 «Крюк»).

Школьные музеи используют современные цифровые форматы: виртуальные экскурсии, электронные каталоги фондов, интерактивные карты экспедиций и мультимедийные экспозиции.

В рамках конкурса сотрудники музеев уже провели 966 просветительских мероприятия для более 20 тысяч слушателей. В них входят экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции по материалам Общества «Знание». Далее им предстоит защитить практику по работе с обучающимися перед экспертами. Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива», организуемом Юнармией и Движением Первых в Москве. Там будет представлен сборник лучших музейных практик.

Все участники получат методическую и экспертную поддержку. Специально для них будут разработаны методические материалы по подготовке школьников-экскурсоводов и календарно-тематического плана работы музея, проведению экскурсий и др. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности, а также руководителей государственных музеев.



