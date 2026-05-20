Душевность, жизненный путь и реальные задачи: «Герои земли Псковской» рассказали о своем участии в кадровой программе

Об участии в кадровой программе Псковской области для ветеранов специальной военной операции «Герои земли Псковской», а также о своих наставниках рассказали в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM участники предварительного голосования «Единой России», ветераны СВО - депутат Псковского муниципального округа Андрей Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и помощник заместителя губернатора Псковской области Николай Алексеев.
Для другого участника кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша, программа стала следующим шагом в жизненном пути, который он выбрал еще будучи подростком.
«Участие в программе для меня стало очередным шагом на моем жизненном пути, который я выбрал еще в 16 лет. Ни для кого не секрет, что я кадровый военный в прошлом. Я с 2000 года, когда мне было 16 лет, в качестве жизненного пути избрал службу нашей Родине, службу в армии. Я поступил в Рязанское училище (Воздушно-десантное командное училище – ред.). Получив тяжелую травму, я службу военную закончил. Но участие в этой кадровой программе помогло мне продолжить мое служение, только уже на новом направлении. Слово "служба" осталось, слово "служба" нам знакомо. Да, теперь это государственная гражданская служба, не военная, но смысл тот же – это служение своему народу, своей стране. Присоединяюсь к словам Андрея Васильевича. Он сказал, что получил от этой программы знания. Знания – это сила, это не пустой звук, не какой-то лозунг, это труд множества людей. Мнение о власти у меня не изменилось, а расширилось, стало более детальным. Теперь, когда ты понимаешь, как все устроено, ты понимаешь, что можно предпринять в решении того или иного вопроса граждан», – отметил Михаил Каратыш.
Также он рассказал, чему учится у своего наставника – губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По словам ветерана, в первую очередь он учится у него организации времени и команды.
По словам третьего участника эфира Николая Алексеева, программа дала ему, помимо карьерного старта в регионе, еще и доступ к большой базе знаний. А его наставник – заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева – дает ему реальные задачи, которые они вместе прорабатывают.
Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.