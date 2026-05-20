Душевность, жизненный путь и реальные задачи: «Герои земли Псковской» рассказали о своем участии в кадровой программе

Об участии в кадровой программе Псковской области для ветеранов специальной военной операции «Герои земли Псковской», а также о своих наставниках рассказали в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM участники предварительного голосования «Единой России», ветераны СВО - депутат Псковского муниципального округа Андрей Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и помощник заместителя губернатора Псковской области Николай Алексеев.

«Участие в региональной кадровой программе "Герои земли Псковской" для меня - большая честь и ответственность. Не ожидал, что попаду в эту программу, так как кандидатов было очень много. Что я получил от этой программы? Новые компетенции, новые знакомства и, самое главное, знания. Это огромная работа дружной команды под руководством нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, работа на благо жителей нашего региона. Моим наставником является председатель Псковского областного Собрания депутатов Котов Александр Алексеевич. Отношения сложились сразу, с первой секунды. Я ценю его за мудрость, в первую очередь, высокий профессионализм, открытость к людям, душевность, можно сказать. Он слушает людей, слышит. Я видел, как к нему относятся люди в округе, за который он отвечает, откуда он родом и где работал. Это большого стоит. Ему присущи человеческие качества настоящего руководителя и профессионала своего дела», – сказал Андрей Ключко.

Для другого участника кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша, программа стала следующим шагом в жизненном пути, который он выбрал еще будучи подростком.

«Участие в программе для меня стало очередным шагом на моем жизненном пути, который я выбрал еще в 16 лет. Ни для кого не секрет, что я кадровый военный в прошлом. Я с 2000 года, когда мне было 16 лет, в качестве жизненного пути избрал службу нашей Родине, службу в армии. Я поступил в Рязанское училище (Воздушно-десантное командное училище – ред.). Получив тяжелую травму, я службу военную закончил. Но участие в этой кадровой программе помогло мне продолжить мое служение, только уже на новом направлении. Слово "служба" осталось, слово "служба" нам знакомо. Да, теперь это государственная гражданская служба, не военная, но смысл тот же – это служение своему народу, своей стране. Присоединяюсь к словам Андрея Васильевича. Он сказал, что получил от этой программы знания. Знания – это сила, это не пустой звук, не какой-то лозунг, это труд множества людей. Мнение о власти у меня не изменилось, а расширилось, стало более детальным. Теперь, когда ты понимаешь, как все устроено, ты понимаешь, что можно предпринять в решении того или иного вопроса граждан», – отметил Михаил Каратыш.

Также он рассказал, чему учится у своего наставника – губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По словам ветерана, в первую очередь он учится у него организации времени и команды.

«Михаил Юрьевич – это человек, у которого я учусь управлению. Я служил в вооруженных силах и занимал все должности в то или иное время. Последняя моя должность была связана с командованием, управлением составом. Я понимаю, какой это масштаб. Россия состоит из 89 регионов. 89 человек являются первыми помощниками нашего президента. Сравнивая мой опыт руководства и то, с чем я столкнулся в программе, я вижу, как человек все организовывает. Прежде всего, необходимо организовать свое время, необходимо организовать команду, которая должна работать в унисон. В одном механизме все должно работать четко, иначе нет успеха. Одних знаний мало, этим надо жить, гореть и отдавать себя 24 часа в сутки и 7 дней в неделю», – пояснил Михаил Каратыш.

По словам третьего участника эфира Николая Алексеева, программа дала ему, помимо карьерного старта в регионе, еще и доступ к большой базе знаний. А его наставник – заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева – дает ему реальные задачи, которые они вместе прорабатывают.

«В моем случае участие в программе дало мощный старт в карьере в родном регионе. Во-первых, моим наставником стала заместитель губернатора Псковской области Тимофеева Ольга Александровна. Она дает реальные задачи, мы с ней вместе их прорабатываем. Во-вторых, программа дала мне доступ к образовательным программам. Мы можем в любой момент их повторить, если что-то не успели на лекциях. Мы также можем послушать экспертное мнение федеральных экспертов. И самое главное, что дала программа – это союз единомышленников, с которыми мы в течение года трудимся, учимся и в дальнейшем, надеюсь, внесем свой вклад в развитие Псковской области. Мы сдружились и стали коллективом, общая цель нас сплотила. Я понял, что никакой опыт, который мы приобрели за всю свою жизнь, не бывает лишним. Все те этапы жизни, которые мы прошли, принесли нам определенный опыт, и он помог нам в программе», – добавил Николай Алексеев.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.