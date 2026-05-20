Новый сквер появится в поселке Палкино

Новый сквер появится на перекрестке улиц Заречной и Набережной в поселке Палкино. С реализацией проекта по благоустройству общественной территории ознакомился депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки в Палкинский муниципальный округ. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Проект стал победителем народного голосования в прошлом году в рамках участия жителей в формировании приоритетов благоустройства. Сегодня работы уже начаты.

По сути, на этом месте создается новое общественное пространство с нуля: ранее здесь был пустырь, территория постепенно приводится в порядок. В рамках проекта предусмотрено устройство дорожек и площадок из тротуарной плитки, установка подпорной стенки, а также элементов благоустройства — кострища, стола и скамеек из габионов.

Важно, что будущий сквер появляется в зоне, которую жители активно используют для прогулок. Это территория с высоким потенциалом развития, рядом расположена зона отдыха у Смолинского озера, и новое пространство станет ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей округа, заметил парламентарий.

Александр Козловский также отметил, что такие проекты напрямую формируют комфортную городскую среду и делают небольшие населенные пункты более удобными и привлекательными для жизни.

Сейчас продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня каждый житель старше 14 лет может принять участие и выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году.

«Именно мнение жителей определяет, какие пространства станут современнее, комфортнее и удобнее», — резюмировал депутат.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги».