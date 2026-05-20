 
Общество

Новый сквер появится в поселке Палкино

0

Новый сквер появится на перекрестке улиц Заречной и Набережной в поселке Палкино. С реализацией проекта по благоустройству общественной территории ознакомился депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки в Палкинский муниципальный округ. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Проект стал победителем народного голосования в прошлом году в рамках участия жителей в формировании приоритетов благоустройства. Сегодня работы уже начаты.

По сути, на этом месте создается новое общественное пространство с нуля: ранее здесь был пустырь, территория постепенно приводится в порядок. В рамках проекта предусмотрено устройство дорожек и площадок из тротуарной плитки, установка подпорной стенки, а также элементов благоустройства — кострища, стола и скамеек из габионов.

Важно, что будущий сквер появляется в зоне, которую жители активно используют для прогулок. Это территория с высоким потенциалом развития, рядом расположена зона отдыха у Смолинского озера, и новое пространство станет ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей округа, заметил парламентарий. 

Александр Козловский также отметил, что такие проекты напрямую формируют комфортную городскую среду и делают небольшие населенные пункты более удобными и привлекательными для жизни.

Сейчас продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня каждый житель старше 14 лет может принять участие и выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году.

«Именно мнение жителей определяет, какие пространства станут современнее, комфортнее и удобнее», — резюмировал депутат. 

Проголосовать можно на портале «Госуслуги».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026